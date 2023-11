Bericht: BVB mit prominenter Konkurrenz bei Schweden-Stürmer

IMAGO/Pedro Loureiro / Avant Sports

Viktor Gyökeres ist Top-Torjäger bei Sporting in Lissabon

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird schon seit einigen Wochen Interesse am schwedischen Torjäger Viktor Gyökeres vom portugiesischen Top-Klub Sporting nachgesagt. Jetzt soll sich ein weiterer europäischer Spitzenverein bei dem Angreifer in Stellung bringen.

Erst in diesem Sommer war der gebürtige Stockholmer für die stolze Ablöse von 20 Millionen Euro aus der zweiten englischen Liga von Coventry City nach Lissabon gewechselt, setzte sich dort unter dem deutschen Cheftrainer Roger Schmidt direkt als Stammkraft auf der Mittelstürmer-Position durch.

Wettbewerbsübergreifend hat Gyökeres bis dato elf Tore in zwölf Pflichtspielen für Sporting erzielt und seinem Ruf als abschlussstarker Strafraumstürmer somit unter Beweis gestellt.

Geht es nach einem Bericht des Portals "90min", sind die Qualitäten des 25-Jährigen auch dem italienischen Top-Klub AC Mailand nicht verwehrt geblieben. Laut der Quelle sollen auch die Rossoneri in das Werben um den Nationalspieler eingestiegen sein, könnte spätestens im kommenden Sommer bei dem Angreifer in die Vollen gehen.

Gyökeres blickt auf Vergangenheit in Deutschland zurück

Auch beim BVB sollen die Verantwortlichen weiterhin ein Auge auf Gyökeres geworfen haben und "weiterhin interessiert sein", heißt es in dem Medienbericht weiter.

Mit West Ham United und dem FC Brentford stehen außerdem zwei Klubs aus der englischen Premier League wohl auf der Interessentenliste, was die Situation für die Schwarz-Gelben zusätzlich erschweren dürfte, sollte der BVB tatsächlich in die Vollen gehen bei dem Stürmer.

Viktor Gyökeres, der aktuell auch seine erste Saison in der Europa League spielt, blickt auch auf eine kurze Vergangenheit in Deutschland zurück. In der Spielzeit 2019/2020 war er an den Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen. Für die Hamburger spielte er damals 26 Mal in der zweiten Liga und erzielte dabei sieben Tore.