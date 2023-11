"Du Vogel": Spielerfrau von Union-Star rastet aus

IMAGO/UWE KRAFT

Christopher Trimmel und Union Berlin belegen derzeit den letzten Tabellenplatz

Der 1. FC Union Berlin taumelt dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga weiter entgegen. Die Nerven liegen mittlerweile offenbar auch bei den Spielerfrauen blank.

Nach der 0:4-Klatsche gegen Bayer 04 Leverkusen stellte sich Kapitän Christopher Trimmel den Fragen der Journalisten.

"Wir haben so viele Niederlagen kassiert. Wir müssen uns in sehr vielen Bereichen verbessern, ansonsten wird es schwierig, die Klasse zu halten", sagte der 36-Jährige am "DAZN"-Mikrophon und führte weiter aus: "Wir werden die Länderspielpause nutzen, um daran zu arbeiten. Alles andere wäre Blödsinn. Es ist angekommen in der Mannschaft, aber wir müssen sehr viel tun, die Klasse zu halten."

Eine Analyse, die "DAZN"-Experte Tim Borowski nicht gefiel. "Die Aussagen sind häufig so gleich seit langer Zeit. Das nervt mich ein bisschen", kritisierte der langjährige Profi von Werder Bremen: "Ich will nicht, dass Trimmel sagt, man muss jetzt alles auf links drehen. Aber man nimmt das so hin."

"Was willst du denn hören du Vogel?"

Die Kritik des TV-Experten brachte Trimmels Frau Arnela derart auf die Palme, dass sie sich zu einem beleidigenden Instagram-Post hinreißen ließ.

"So viel Inkompetenz auf einem Fleck ist ja fast unmöglich", polterte sie in ihrer Story und schoss gegen Borowski: "Was willst du denn hören du Vogel? (…) Besitzt die Frechheit in so einer unfassbaren Drucksituation, in der sich gerade alle befinden, die Interviews zu bemängeln. Empathie fehl am Platz."

Nach elf Spieltagen ist Union Berlin auf den letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga abgerutscht. Trainer Urs Fischer verspürt dennoch Rückhalt der Vereinsbosse.

"Das Vertrauen nehme ich wahr, die Vereinsführung hat sich ja deutlich geäußert", sagte der 57 Jahre alte Schweizer am Sonntag. Ganz sicher kann er seiner Sache nach eigenem Bekunden jedoch nicht sein: "Aber ich habe gesagt, das ist keine Jobgarantie. Die Situation wird immer wieder neu beurteilt."