Tschechien schickt Spieler wegen Nachtklub-Eklat nach Hause

IMAGO/Michal Kamaryt

Der tschechische Coach Jaroslav Silhavy griff hart durch

Nach dem Besuch eines Nachtklubs am Samstagabend sind drei tschechische Nationalspieler von Trainer Jaroslav Silhavy aus dem Kader für die EM-Qualifikation gestrichen worden.

Vladimir Coufal (West Ham United), Jakub Brabec (Aris Saloniki) und Jan Kuchta (Sparta Prag) hätten "grundlegend gegen die internen Regeln verstoßen", teilte die Nationalmannschaft auf X mit.

Damit sind sie beim abschließenden Gruppenduell am Montagabend (20:45 Uhr) gegen Moldau in Olmütz nicht dabei. Silhavys Team braucht einen Punkt, um sich für die EURO in Deutschland zu qualifizieren.

Die Zeitung "DNES" berichtete, die drei Profis seien in einem Nachtklub in der Innenstadt von Olmütz erwischt worden, wo die Mannschaft gegen Moldau antritt.

Auf einem Foto, das in dem Nachtklub aufgenommen wurde, seien die drei zusammen mit einem Mitglied des Exekutivkomitees des tschechischen Fußballverbands zu sehen.