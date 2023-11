Gladbach-Youngster Reitz über Debüt: "Besser geht es kaum"

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Gladbachs Rocco Reitz startet auch bei der U21 voll durch

Gladbachs Rocco Reitz startet auch bei der U21 voll durch. Am Dienstag wartet auf den "halben Ruhrpottler" in Essen das Topspiel gegen Polen.

Schlechte Witze mit seinem Namen ist Rocco Reitz gewohnt. "Immer wenn es hieß: 'Wir müssen einen Reiz setzen', ging jeder Blick auf mich", erzählt der Shootingstar von Borussia Mönchengladbach über seine Zeit als Jungprofi. Inzwischen ist Reitz aber selbst für die Impulse auf dem Rasen zuständig - bei der Borussia, und nun auch im Trikot der deutschen U21-Nationalmannschaft.

"Zwei Tore beim Debüt, besser geht es kaum", sagte der 21-Jährige nach dem 4:1 gegen Estland am Freitag. Ein bisschen besser geht es aber eben doch, denn am Dienstag (18:00 Uhr/ProSieben MAXX) geht es mit dem DFB-Team im Topspiel gegen Polen. Und das steigt in Essen, unweit von seinem Geburtsort Duisburg.

Reitz ist zwar Gladbacher durch und durch, mit Dauerkarte in der Nordkurve und Mitgliedschaft seit der Geburt. "Aber ich trage auch das Ruhrgebiet im Herzen. Meine ganze Familie kommt aus der Ecke - Großeltern, Tante, Onkel", sagt er. Und daher hofft Reitz, nun auch in der zweiten Heimat nachlegen zu können.

Es wäre ein guter Moment: Polen (zwölf Punkte) und Deutschland (neun) sind in der EM-Qualifikation noch ohne Verlustpunkt. Nur der Gruppensieger löst sicher das Ticket zur Endrunde 2025.

U21-Nationalmannschaft: "Polen ist sicherlich der schwierigste Gegner"

"Polen ist sicherlich der schwierigste Gegner", sagt Reitz, der aktuell die bislang aufregendste Zeit seiner Karriere erlebt. Gegen Wolfsburg erzielte er sein erstes Bundesligator, nur eine Woche später folgte der Doppelpack für die U21.

Schon in der U16 hatte Reitz einmal für Deutschland gespielt, aber "da waren keine Zuschauer, und das Einlaufkind war größer als ich", verriet er einmal im Borussia-Podcast. Die U21 ist da eine andere Hausnummer.

Für Reitz ist das alles wie ein Traum, den er so nie erwartet hätte. Als er vor Jahren erstmals sich selbst auf der Playstation spielte, sei ihm "ein kleines Tränchen" gekommen, verriet er. Aus teurer Kleidung macht er sich nichts, schließlich sei er dann "noch immer Rocco Reitz, und nicht Rocco Reitz Louis Vuitton". Und seine Traumkarriere? "Borussia von 7 bis 34." Fertig.

Und, klar, die Nationalmannschaft gibt es auch noch. "Die Hymne zu hören, das ist Gänsehaut", sagt Reitz, der Joshua Kimmich als großes Vorbild nennt. Bis zur U21 hat er es schon geschafft. Und wer weiß schon, was da noch kommt.