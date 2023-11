Winter-Transferpläne des HSV durchgesickert

IMAGO/Jan Huebner

Der HSV will in die Bundesliga zurückkehren

Als Tabellenzweiter hat der Hamburger SV beste Chancen, nach sechs Jahren Abstinenz in die Bundesliga zurückzukehren. Im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die Winter-Transferperiode, um den HSV bestmöglich auf den Aufstiegskampf vorzubereiten.

Mit 24 Punkten nach 13 Spielen ist der Hamburger SV auf Aufstiegskurs. Zufrieden kann man mit der Saison, die bislang einer Achterbahnfahrt glich, aber wohl dennoch nicht vollends sein. Zu schwankend sind die Vorstellungen der Truppe von Tim Walter. Insbesondere auswärts offenbarten die Hanseaten deutliche Schwächen.

Damit der sechste Anlauf für die Rückkehr in das deutsche Oberhaus gelingt, soll der HSV-Kader im Winter offenbar mit mindestens zwei Neuzugängen verstärkt werden. Laut der "Bild" steht unter anderem Noah Katterbach vom 1. FC Köln auf der Wunschliste des ehemalige Bundesliga-Dinos.

HSV plant mindestens drei Transfers

Der 22-Jährige steht bei den Domstädtern vor dem Aus, da er den Informationen der Boulevardzeitung zufolge nicht in das Gehaltsgefüge des Bundesligisten passt. In der Hinrunde kam der Linksverteidiger auf Grund eines Kreuzbandrisses nur für die Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz. Bereits in der abgelaufenen Rückserie war Katterbach zu den Rothosen ausgeliehen.

Darüber hinaus sieht sich der Hamburger SV wohl nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung um. Die ungewisse Situation des angeblichen Doping-Sünders Mario Vuskovic und des verletzungsanfälligen Sebastian Schonlau macht die Suche nach Verstärkungen für die HSV-Bosse unumgänglich, so die "Bild" weiter. Ein konkreter Name fällt in dem Bericht nicht.

Auch auf der Abgangsseite wird sich in der kommenden Transferperiode wohl etwas tun. Angeblich ist der Abgang von Marko Johansson beschlossen. Der 25-Jährige war zuletzt an Halmstads BK ausgeliehen und soll trotz eines Vertrages bis 2025 nicht in den Volkspark zurückkehren. Für den Schweden wird ein Abnehmer gesucht.