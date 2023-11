Mutige Kampfansage an den FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Stolpert der FC Bayern in Köln?

Wenn der 1. FC Köln am Freitagabend (20:30 Uhr) gegen den FC Bayern den zwölften Bundesliga-Spieltag eröffnet, sind die Rollen klar verteilt. Chancenlos sieht Effzeh-Verteidiger Timo Hübers seine Farben dennoch nicht.

Zwar sei das Starensemble von Trainer Thomas Tuchel "eine der besten Mannschaften der Welt", betonte Hübers, doch: "Es ist ein Spiel, in dem es möglich ist, ein bis drei Punkte holen. Das ist die Marschroute."

Es sei eine "schöne Aufgabe, sich da zu messen", bei der ein Sieg "vielleicht unwahrscheinlich" sei. Dafür müsse gegen den deutschen Branchenführer viel zusammenkommen.

"Wir müssen in den talentfreien Tugenden eine deutliche Bank besser sein als die Bayern, und selbst dann ist nicht gesichert, dass wir etwas holen", erklärte Hübers, der damit Dinge wie Einsatz, Kampf und Laufbereitschaft meinte.

FC Bayern: Hübers lobt "absolute Weltklasse" von Kane

Besonders Bayerns neuer Goalgetter Harry Kane steht im Fokus, der Engländer verkörpere "absolute Weltklasse" und sei "unglaublich abschlussstark", so Hübers. Es gelte, "das im gesamten Abwehrverbund aufzufangen" und idealerweise schon "Zuspiele zu verhindern".

Nach elf Spieltagen ist der von Steffen Baumgart trainierte Effzeh Vorletzter und sorgt sich vor allem um seine harmlose Offensive - allein Überflieger Kane (17 Tore) hat fast doppelt so viele Treffer erzielt wie die gesamte Kölner Mannschaft (9).

Trotzdem sieht Hübers die Situation am Geißbockheim nicht zu negativ. "Wir müssen nicht zweimal in Folge gewinnen, um wieder ranzukommen, sondern wir sind dran. Ein, zwei Spiele - da kann es schon wieder ganz anders aussehen", merkte der 27-Jährige an.

Der Abwehrmann ergänzte: "Genauso wie es eine negative Serie gibt, kann es auch eine positive geben mit etwas Rückenwind. Auch wenn es nicht der einfachste Gegner ist am Freitag, ist es den Versuch wert, da etwas zu starten."