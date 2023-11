Bitterer Dämpfer für Guirassy

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy entschied die Partie gegen Borussia Dortmund

Serhou Guirassy trifft in dieser Saison eigentlich wie am Fließband. Seine Länderspielreise mit der Nationalelf Guineas geriet daher zu einer Enttäuschung.

Serhou Guirassy kehrt mit leeren Händen von seiner Länderspielreise zurück.

In der WM-Qualifikation durfte er im ersten Spiel gegen Uganda (2:1) 30 Minuten auf den Rasen, wurde in der 64. Minute eingewechselt. Vier Tage später gegen Botswana stand der Angreifer sogar in der Startelf - zum ersten Mal nach seiner Oberschenkelverletzung.

Fast ungewohnt für den 27-Jährigen: Er traf in den 90 Minuten nicht und nahm nichts Zählbares mit - Guinea verlor 0:1 und steht nach zwei Partien und mit drei Punkten auf Platz drei der Quali-Gruppe G.

Guirassy offenbar total enttäuscht

Wie die "Bild" erfahren haben will, sei der Stürmer von der Partie total enttäuscht von sich und seinen Mitspielern. Quali-Frust beim Nationalspieler, der in dieser Saison vom Erfolg verwöhnt ist und bisher 15 Mal für den VfB Stuttgart in der Bundesliga getroffen hat.

Guirassy ist inzwischen von der Länderspielreise in Afrika ins Schwabenland zurückgekehrt, im Training war noch nicht dabei. Dort wird er am Donnerstag zurückerwartet.

Und das mit großen Hoffnungen: Am 11. Spieltag hatte Guirassy gegen Borussia Dortmund sein Comeback nach der Oberschenkelverletzung gefeiert und nach seiner Einwechslung per Elfmeter den entscheidenden Treffer beigesteuert.

Jetzt wartet wieder die Bundesliga

Am Samstag ist Guirassy mit dem VfB gegen Eintracht Frankfurt gefordert (18.30 Uhr).

Unklar ist weiter, wie es mit dem Top-Torschützen der Schwaben im Winter weitergeht. VfB-Boss Alexander Wehrle machte den Fans des Bundeligisten zuletzt Hoffnung, als er erklärte, dass der VfB eine "Chance" im Rennen um Guirassy habe. Wie mehrere Medien berichten, besitzt der Stürmer eine Ausstiegsklausel im Winter in Höhe von 17,5 Millionen Euro.

Zuletzt machten Berichte die Runde, dass Newcastle United den Nationalspieler Guineas verpflichten möchte. Die Engländer werden indes nicht die einzigen Interessenten sein.