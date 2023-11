Eintracht Frankfurt droht womöglich Transfer-Kehrtwende

IMAGO/Miroslav Chaloupka

Eintracht Frankfurt bekommt Konkurrenz bei Durosinmi

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will im kommenden Winter-Transferfenster bekanntermaßen mindestens einen neuen Stürmer verpflichten. Mit Rafiu Durosinmi soll sich die SGE bereits geeinigt haben, nun droht einem Medienbericht zufolge aber eine Kehrtwende. Denn: Ein neuer Interessent ist aufgetaucht.

Nach Angaben der englischen Zeitung "The Telegraph" zieht nun auch der Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers eine Verpflichtung von Angreifer Durosinmi in Erwägung. Das Interesse des aktuellen Tabellenzwölften sei konkret, heißt es.

Der 20-jährige Stürmer spielt seit Anfang des Jahres beim tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen, sein Arbeitspapier ist noch bis 2026 gültig. Sein Transferwert wird vom "Telegraph" auf rund acht Millionen Euro beziffert.

Eigentlich, so hatte es "Sky" zuletzt vermeldet, hat sich der Nigerianer bereits auf einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt festgelegt. Durosimni habe sich mit den Hessen mündlich geeinigt, auch zwischen den Klubs soll es nur noch um die letzten Details gehen.

Durosinmi bereit für den nächsten Schritt

Die finale Verhandlungsphase sei eingeläutet worden, hatte der TV-Sender zu Wochenbeginn berichtet. Als Ablösesumme nannte "Sky" acht bis zehn Millionen Euro.

Aktuell steht Rafiu Durosinmi wettbewerbsübergreifend bei neun Saisontoren für Pilsen, bei den Tschechen hat er sich als Stammspieler etabliert. Nun soll im Winter der nächste Schritt erfolgen.

Dass die SGE einen neuen Stürmer braucht, liegt auf der Hand. Am letzten Tag des Wechselfensters hatte die Eintracht ihren Topstürmer Randal Kolo Muani an PSG verkauft und ihren Backup Rafael Borré an Werder Bremen verliehen.

Immerhin konnte der ablösefrei aus Wolfsburg verpflichtete Omar Marmoush die Frankfurter Stürmersorgen mit seinen Treffern ein wenig mindern. "Man darf davon ausgehen, dass einer kommt", hatte Sportdirektor Timmo Hardung zuletzt bei RTL+ verraten.