Bericht: BVB baggert an Real-Star

Real-Star Brahim Diaz (r.), bis Sommer noch beim AC Mailand, ist beim BVB im Gespräch

In der Offensive des BVB läuft es nicht. Der Fußball-Bundesligist aus Westfalen schaut sich deshalb nach potentiellen Verstärkungen um - und ist offenbar bei Real Madrid fündig geworden. Die Gerüchte könnten auch das bevorstehende Champions-League-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und dem AC Mailand befeuern.

Am kommenden Dienstag (21:00 Uhr) steht das Champions-League-Rückspiel zwischen dem BVB und dem AC Mailand im altehrwürdigen Stadio Giuseppe Meazza an. Als würde es in der "Todesgruppe" F nicht sowieso schon brisant genug zur Sache gehen, könnte nun ein pikantes Transfergerücht die Stimmung zwischen den beiden Klubs aufheizen.

Der BVB soll nämlich an Brahim Diaz von Real Madrid interessiert sein. Das berichtet das spanische Online-Sportportal "Todo Fichajes". Der 24-jährige Spanier spielte von 2020 bis 2023 auf Leihbasis für Milan - und kehrte im Sommer zu den Königlichen zurück.

Bericht: BVB zeigt "großes Interesse" an Real-Star

Beim AC Mailand avancierte Diaz in drei Saisons zum Publikumsliebling und Leistungsträger. Der Offensivspieler, der sowohl auf dem Flügel als auch in zentraler Position zum Einsatz kommen kann, gehörte unter Milan-Trainer Stefano Pioli auf Anhieb zum Stammpersonal und hatte entscheidenden Anteil daran, dass die Rossoneri 2022 ihre erste Meisterschaft nach elf Jahren feiern konnten.

Die Rückkehr zu Real hat sich für Diaz indes noch nicht ausgezahlt. Bei elf Pflichtspieleinsätzen bringt es der beidfüßige Techniker bisher nur auf 264 Spielminuten, in denen ihm immerhin zwei Treffer gelangen.

Der BVB habe derweil "großes Interesse" an Diaz und wolle den Spieler schon im Winter von den Möglichkeiten überzeugen, die er unter Trainer Carlo Ancelotti zurzeit nicht hat. Sprich: Die Währung, die Borussia Dortmund auf den Tisch legen will, nennt sich Spielpraxis.

Ob Brahim Diaz, der auch einen Länderspieleinsatz für Spaniens Nationalelf (2021) vorweist, die Offensivprobleme des BVB beheben kann, ist indes fraglich. Als Goalgetter ist er nicht verschrien: In 124 Pflichtspielen für Milan gelangen ihm 18 Toren und 15 Vorlagen.