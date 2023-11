Heftige Schelte für BVB-Boss Watzke

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke musste Kritik von Dietmar Hamann einstecken

Die Absage von Karim Adeyemi für die U21-Nationalmannschaft schlägt weiter hohe Wellen. Dietmar Hamann nahm den BVB-Profi nun in Schutz - und schoss heftig gegen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Adeyemis Verzicht auf die Länderspielreise mit der U21 sorgte für viel Kritik. Sogar DFB-Präsident Bernd Neuendorf meldete sich zu Wort.

"Es bringt nichts, jemanden zu zwingen, hierherzukommen. Der Mannschaft hilft es nicht, wenn einer mit halbem Einsatz auftritt. Es muss mit Überzeugung sein und mit Herzblut sein", urteilte der 62-Jährige und ergänzte: "Es ist ein klarer Fingerzeig von Adeyemi, wie wichtig er das nimmt. Ich glaube, man sollte stolz darauf sein, den Adler auf der Brust zu tragen."

Eine Meinung, die BVB-Boss Watzke teilt. "Ich sehe es genauso. Da sind Bernd Neuendorf und ich keiner unterschiedlichen Meinung!", so der 64-Jährige.

Hamann nimmt Adeyemi in Schutz

Kritik, die TV-Experte Dietmar Hamann nicht nachvollziehen kann. "Erstmal ist die Frage, ob es die Aufgabe des DFB-Präsidenten ist, zu so einer Personalie oder Entscheidung seine Meinung abzugeben. Es ist sein gutes Recht, aber ich glaube, da muss er seine Worte etwas besser wählen", merkte der ehemalige Profi rund um den 4:2-Sieg des BVB gegen Borussia Mönchengladbach bei "Sky" an.

Es sei "grenzwertig, wenn ein Watzke das dann unterstreicht, der im Verein ist. Die Entscheidung war ja mit den Dortmundern abgesprochen. Die Frage ist, ob nicht die Dortmunder dem DFB hätten absagen sollen", so Hamann.

Adeyemis Absage ist für den 50-Jährigen ohnehin "nicht so tragisch". Der Offensivspieler des BVB habe derzeit "keine gute Phase". "Hätte ihm das so viel gebracht, bei der U21 zwei Spiele zu machen?", fragte sich Hamann: "Junge Spieler haben Schwankungen. Und jetzt den Stab zu brechen, nur weil er mal einen U21-Lehrgang nicht bestreitet, ist nicht richtig."

Mit Blick auf die Heim-EM im nächsten Jahr traut Hamann Adeyemi sogar den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu: "Ich glaube auch, dass er für die EM ein unheimlich wichtiger Spieler ist. Denn dieses absolute Tempo haben wir wahrscheinlich in der Offensive nur mit Sane. Ein Adeyemi, wenn in Form, würde uns sehr guttun."