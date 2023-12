"Unwissend": Klopp legt sich mit Reporter an

IMAGO/Simon Stacpoole

Jürgen Klopp war nach dem Liverpool-Sieg gegen Sheffield trotzdem sauer

Jürgen Klopp hätte nach dem 2:0-Sieg in der Premier League gegen Sheffield United eigentlich guter Laune sein können. Doch als ihn ein Reporter auf das nächste Spiel in der heimischen Liga ansprach, platze dem 56-Jährigen der Kragen.

Warum? Der FC Liverpool muss am kommenden Samstag um 13:30 Uhr gegen Crystal Palace bereits wieder auf dem Platz stehen. In der Vergangenheit hatte sich der Deutsche schon häufiger beschwert, dass seine Mannschaft nach einem Spiel unter der Woche schon am Samstagmittag wieder spielen muss.

Marcus Buckland, Moderator bei "Amazon Prime Video" sprach Klopp deshalb auf seine "beliebteste Anstoßzeit" an und holte sich einen Rüffel ab: "Es ist wirklich mutig von Ihnen, darüber einen Witz zu machen. Mir ist klar, dass Sie es nicht so gut verstehen und im Fußball arbeiten, also warum sollte ich es noch einmal erklären? Wenn Sie daraus einen Witz machen, sind Sie unwissend."

Liverpool-Coach Klopp will ManCity nicht abschreiben

Buckland entschuldigte sich daraufhin bei seinem Gegenüber und machte deutlich, dass er "nicht respektlos" sein wollte.

Klopp aber schien das nicht zu interessieren und antwortete: "Das waren Sie bereits. Aber alles gut. Sie können sagen, was Sie wollen. Ich kann nicht sagen, was ich will - denn das wäre wirklich etwas anderes."

Bei einem Blick auf die Tabelle dürfte sich die Laune des Star-Trainers aber schnell wieder gebessert haben. Mit nun 34 Zählern liegt der Meister von 2020 nur zwei Punkte hinter dem FC Arsenal auf Platz zwei. Dauerrivale Manchester City, die fast zeitgleich gegen Aston Villa mit 0:1 verloren, rutschte auf den vierten Rang ab (30 Punkte).

Sicher fühlt sich Klopp dennoch nicht: "Wenn jemand City abschreiben sollte, dann ist das offensichtlich der größte Witz, das ergibt keinen Sinn." Die Skyblues befinden sich in der wohl größten Krise seit Jahren, konnten von den letzten vier Premier-League-Partien keine gewinnen.