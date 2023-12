Spanien-Überflieger offenbar auf Radar des FC Bayern

IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock

Steht offenbar auf dem Radar des FC Bayern: Aleix García vom FC Girono

Auf der Suche nach Verstärkungen schaut sich der FC Bayern nicht nur in der Bundesliga um, sondern sucht natürlich auch europaweit. Was liegt da näher, als die Fühler nach einem spanischen Überflieger auszutrecken. Offenbar tun die Münchner genau das, um die Liste der potenziellen neuen Mittelfeldspieler zu erweitern.

Zwei Neuzugänge für die Saison 2024/25 hat der FC Bayern bereits unter Dach und Fach gebracht. Von Adelaide United kommt mit Nestory Irankunda ein Rechtsaußen aus Australiens erster Liga, in Person von Bryan Zaragoza vom FC Granada wechselt ein LaLiga-Profi in Zukunft in die Fußball-Bundesliga. Der 22-Jährige Linksaußen spielt die Saison noch beim FC Granada in Spanien zu Ende.

Genau dort, in der Primera División, haben die Münchner nun offenbar noch genauer hingeschaut, denn neben Zaragozas Klub Granada - ein Aufsteiger, der derzeit um den Ligaverbleib kämpft - macht derzeit der Girona FC auf sich aufmerksam, angetrieben von Mittelfeldmann Aleix García.

Der 1,73 Meter große Spanier hat seine Farben bis auf den zweiten Platz der Tabelle geführt, wo Girona etwas überraschend noch vor dem FC Barcelona oder Atlético Madrid residiert.

Nach Informationen von "Sport1" haben die Bayern-Verantwortlichen Aleix García als "interessant" eingeschätzt. Das wird im Podcast "Die Bayern-Woche" berichtet.

Kein Wunder, dass der 26-Jährige in den Fokus des deutschen Serienmeisters geraten ist. Mit drei Toren und vier Vorlagen hat er maßgeblichen Anteil am Höhenflug von Girona.

Schlägt der FC Bayern doppelt zu?

Auch in der letzten Saison, die sein Klub auf Rang zehn abschloss, stach Aleix García unter anderem dadurch hervor, dass er sechs Treffer auflegte.

Der einmalige spanische Nationalspieler läuft für Girona meist als Kapitän aufs Feld, wird entweder auf der defensiven Mittelfeldposition oder in der Mittelfeldzentrale eingesetzt. Hier haben die Münchner zuletzt Bedarf ausgemacht.

Übrigens: Neben García steht auch sein Kollege Arnau Martínez angeblich bei den Bayern auf der Liste. Nach Informationen des Portals "Relevo" beschäftigen sich die FCB-Bosse mit dem Rechtsverteidiger.