Prekäre Personal-Lage beim BVB: Terzic gibt Update

IMAGO/Heiko Blatterspiel

BVB-Trainer Edin Terzic hofft auf Rückkehrer

Der BVB hat gegen RB Leipzig (2:3) verletzungsbedingt auf gleich mehrere wichtige Spieler verzichten müssen. Eine Entscheidung fiel erst kurz vor Spielbeginn am Samstagmorgen. Zum Champions-League-Duell gegen PSG (Mittwoch, 21:00 Uhr) könnten aber gleich zwei Rückkehrer begrüßt werden, wie Cheftrainer Edin Terzic durchblicken ließ.

Marcel Sabitzer und Marius Wolf stehen laut Terzic womöglich vor einer baldigen Rückkehr in den Kader. Die beiden Dortmunder hatten sich im Pokalduell beim VfB Stuttgart verletzt, hinter beiden stand vor der Partie gegen Leipzig folglich ein "Fragezeichen", wie der 41-Jährige vorab bekannt gab.

Während der Österreicher Probleme an der Wade verspürt hatte, war Schienenspieler Wolf umgeknickt. Bei Sabitzer sollte es am Montag schon "besser sein", so die Hoffnung des Cheftrainers: "Er war am nächsten dran. Wir haben es angetestet, mussten aber die Entscheidung treffen, dass es nicht reicht."

BVB ohne seinen Kapitän gegen PSG

Ähnlich sehe es bei Marius Wolf aus: "Wir hoffen, dass sie Mittwoch wieder zur Verfügung stehen." Edin Terzic kann das Personal gut gebrauchen, fehlt Emre Can doch wegen einer Gelbsperre gegen PSG. Der BVB-Kapitän hatte in seinen bislang vier Königsklassen-Partien in dieser Saison drei Verwarnungen erhalten und muss somit aussetzen.

Sicher fehlen werden gegen den französischen Meister Außenverteidiger Julian Ryerson und Angreifer Youssoufa Moukoko. Der Norweger hatte sich gegen Stuttgart eine schwere Innenbandverletzung im Knie zugezogen, der deutsche U21-Nationalspieler verletzte sich am Oberschenkel. Beide fallen bis zur Winterpause sicher aus.

Auch Sébastien Haller (Innenbanddehnung im Knie), Felix Nmecha (Hüftprobleme) und Julien Duranville (Muskelverletzung) waren zuletzt keine Optionen für einen Einsatz. Aufgrund der dünnen Personallage wurden die U23-Verteidiger Hendry Blank und Antonios Papadopoulos gegen Leipzig ebenso auf die Bank beordert wie U17-Weltmeister Paris Brunner.