Medien: Neue Mega-Klausel für Napoli-Goalgetter Osimhen

AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Top-Torjäger Victor Osimhen bleibt wohl der SSC Neapel erhalten

Torjäger Victor Osimhen vom italienischen Fußballmeister SSC Neapel hat nach langem Poker seinen Vertrag laut Medienberichten um ein Jahr bis 30. Juni 2026 verlängert.

Der 24-jährige Nigerianer soll zehn Millionen Euro per annum verdienen. Angeblich wurde die Ablösesumme im Falle eines vorzeitigen Wechsels auf 130 Millionen Euro festgeschrieben.

Der Ex-Wolfsburger war zwischenzeitlich auch bei Bayern München in diesem Jahr vor der Verpflichtung von Harry Kane im Gespräch gewesen.

Osimhen war mit 26 Treffern Torschützenkönig in der Serie A in der vergangenen Saison geworden und maßgeblich am ersten Scudetto von Napoli nach 33 Jahren beteiligt.

Am Montag hat Osimhen die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres 2023 gewonnen. Auf einer Gala im marokkanischen Marrakesch kürte der afrikanische Kontinentalverband CAF ihn zum Nachfolger des Senegalesen Sadio Mané, der im Vorjahr bei seiner Wahl nach großen Erfolgen mit dem FC Liverpool beim FC Bayern unter Vertrag gestanden hatte.