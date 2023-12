Bayern-Gerüchte um 100-Millionen-Star befeuert

IMAGO/Gerardo Santos/Global Imagens/At

Victor Gyökeres soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Einst überzeugte er in der schwedischen Superettan, hinterließ beim FC St. Pauli Eindruck und avancierte in der zweiten englischen Liga bei Coventry City zum absoluten Top-Goalgetter. Inzwischen kickt Victor Gyökeres für Sporting CP in Portugal, wo er seinen steilen Aufstieg mit 16 Toren und sieben Vorlagen in 19 Pflichtspielen fortsetzt. Kein Wunder, dass die europäische Fußball-Elite um den FC Bayern längst ein Auge auf den Angreifer geworfen haben soll.

Auf der Suche nach potenziellen Verstärkungen soll der deutsche Fußball-Rekordmeister sein Augenmerk unter anderen auf Portugal richten, wo Victor Gyökeres im Sturm von Sporting CP für Furore sorgt. Das will das spanische Portal "fichajes.net" erfahren haben. Ein Vertragsdetail könnte sich allerdings als zu hohe Hürde für einen Wechsel nach München erweisen.

Dem Bericht zufolge soll der FC Bayern einen Kauf von Gyökeres im Sommer 2024 in Betracht ziehen. Zu einem Zeitpunkt, zu dem der aktuelle Vertrag des 25-Jährigen in Lissabon noch vier Jahre gültig wäre. Genau dort ist wohl einer der größten Knackpunkte für einen möglichen Deal zu verorten. Das Arbeitspapier umfasst eine fixe Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro. Eine Summe, die man in der bayerischen Landeshauptstadt wohl kaum für den Rechtsfuß investieren würde.

Namhafte Konkurrenz für den FC Bayern

Damit aber nicht genug: "fichajes" zufolge hat es auch die potenzielle Konkurrenz des FC Bayern in sich. Juventus Turin soll ebenfalls einen Transfer nach der laufenden Saison anstreben, außerdem prüft angeblich der FC Chelsea seine Chancen.

Gegen einen Wechsel in die Bundesliga spricht zudem natürlich, dass die Bayern erst 2023 die Bundesliga-Rekordablöse von beinahe 100 Millionen Euro in die Hand nahmen, um Harry Kane nach Deutschland zu locken.

Ein riskanter Deal, der sich auf ganzer Linie auszahlt: Der Kapitän der englischen Nationalelf erzielte bislang 24 Treffer (8 Vorlagen) in nur 21 Pflichtspielen für die Münchner. An der Säbener Straße dürfte daher schlicht kein Platz für einen weiteren Mittelstürmer mit Stammplatzansprüchen vorhanden sein.