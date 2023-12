FC Bayern ein Fehler? Ex-FCB-Star wird deutlich

via www.imago-images.de

Michael Cuisance (l.) konnte sich beim FC Bayern nicht durchsetzen

Michael Cuisance galt einst als eines der größten Talente in der Fußball-Bundesliga. Seine ersten Gehversuche im deutschen Fußball-Oberhaus setzte er als Teenager bei Borussia Mönchengladbach, ehe er sich zwischen 2019 und 2021 beim FC Bayern versuchte. Nachdem es in der Erstklassigkeit nicht klappen sollte, ist Cuisance mittlerweile als Leihspieler beim Zweitliga-Tabellenletzten VfL Osnabrück gelandet.

Immer wieder musste sich der mittlerweile 24-Jährige mit der Kritik auseinandersetzen, er habe seine eigenen Fähigkeiten in seinen frühen Profi-Jahren deutlich überschätzt.

Trotzdem bereut er auch in der Nachbetrachtung seinen Wechsel zum FC Bayern keinesfalls, wie er gegenüber "Bild" verriet: "Im Nachhinein weiß man immer mehr und vielleicht war es noch zu früh für so einen Wechsel. Zu der Zeit haben große Spieler mit großen Namen auf meiner Position gespielt. Trotzdem habe ich auch viel von diesen Spielern gelernt und es war eine wichtige Erfahrung in meinem Leben, als Mensch und als Spieler", betonte der Franzose.

Cuisance steht mittlerweile eigentlich beim italienischen Zweitligisten FC Venezia unter Vertrag. Doch auch dort wurde der zentrale Mittelfeldspieler in seinen ersten eineinhalb Jahren nicht glücklich, sodass es ihn im letzten Sommer zurück nach Deutschland zum VfL Osnabrück zog.

Beim Zweitliga-Aufsteiger kommt der gebürtige Strasbourger zwar auf seine Spielzeiten und hat immerhin schon elf Saisonspiele bestritten (zwei Tore). Sportlichen Erfolg konnte er dem VfL aber bis dato keinen bringen, rangieren die Niedersachsen nach der abgeschlossenen Hinrunde doch ziemlich abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Cuisance will zurück in die Bundesliga

Gegenüber der Zeitung betonte Cuisance, dass er heutzutage wohl genauso entscheiden würde, wenn sich der deutsche Rekordmeister noch einmal bei ihm melden würde: "Wie könnte ich es bereuen für den größten Verein Deutschlands gespielt zu haben? Wenn die Bayern anfragen, kann man schwer nein sagen, weil es eine große Chance für jemanden ist!"

Sein Leihvertrag in Osnabrück läuft noch bis zum kommenden Sommer. Cuisance will an der Bremer Brücke vor allem Eigenwerbung betreiben: "Ich weiß, dass ich nicht in der Champions League spiele, sondern in der 2. Bundesliga. Es ist meine eigene Verantwortung. Ich wollte nun zurück nach Deutschland, wo alles begann und wo ich meine besten Jahre hatte. [...] Mein Ziel ist es jedenfalls, erneut in der Bundesliga zu spielen, ich weiß jedoch, dass alles von meiner aktuellen Leistung auf dem Platz abhängt."