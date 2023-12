Palhinha zum FC Bayern? Vertrauter lässt aufhorchen

IMAGO/Peter Byrne

Joao Palhinha zum FC Bayern? Die Gerüchte reißen nicht ab

Landet Joao Palhinha im zweiten Anlauf doch noch beim FC Bayern? Ein enger Vertrauter des Mittelfeld-Abräumers glaubt nach wie vor an einen Transfer.

Rückblick: Am vergangenen Deadline Day weilte Joao Palhinha bereits in München. Der Wechsel vom FC Fulham zum FC Bayern schien nur noch reine Formsache zu sein, doch dann platzte der Deal spektakulär auf der Zielgerade. Palhinha blieb in London.

"Es ist traurig, dass so ein toller Spieler, der aktuell Stammspieler in der portugiesischen Nationalmannschaft ist, beim FC Bayern seine Chance sieht, dann aber doch nicht dorthin wechseln durfte. Er war bereits in München, um den Vertrag zu unterschreiben, doch dann zerplatzte Palhinhas Traum", blickte Fernando Meira gegenüber "Sport1" zurück.

Der ehemalige Kapitän des VfB Stuttgart gilt als enger Vertrauter von Palhinha. Dieser unterzeichnete nach seinem geplatzten Wechsel zum FC Bayern überraschend einen neuen Vertrag beim FC Fulham, an den er nun bis 2028 gebunden ist. Ausgeschlossen scheint ein Abgang vom englischen Hauptstadtklub dennoch nicht.

Wechselt Joao Palhinha doch noch zum FC Bayern?

"Palhinha träumt immer noch davon, bei Bayern zu spielen. Und Bayern wird im Januar noch mal Druck machen, da bin ich mir sicher", ließ Meira im Gespräch mit dem TV-Sender aufhorchen. Der Routinier passe seiner Meinung nach "perfekt zu Bayern", meinte der Ex-Profi über einen möglichen Tapetenwechsel.

Der deutsche Rekordmeister sucht nach wie vor nach einer sogenannten "Holding Six". "Seine Entwicklung ist unglaublich, er hat diesen unbändigen Hunger nach Erfolg. Joao hat die Persönlichkeit und den Willen, ein ganz Großer zu werden. Er besitzt alles, was ein Führungsspieler haben muss", stimmte Meira ein Loblied auf Palhinha an.

Günstig wäre der Fulham-Star aber keinesfalls. "The Sun" taxierte Palhinhas Marktwert zuletzt auf rund 70 Millionen Euro. Manchester City soll ebenfalls Interesse hegen.