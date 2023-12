"Habe nicht viele Optionen": Meunier spricht über Zukunft

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

BVB-Star Thomas Meunier spricht über seine Zukunft bei Borussia Dortmund

Kurz vor der Winterpause stand Thomas Meunier zum ersten Mal seit 14 Monaten in der Startelf des BVB. Dass der Belgier eine langfristige Zukunft bei Borussia Dortmund hat, darf aber dennoch bezweifelt werden. Nun hat sich der 31-Jährige zu seinen Plänen geäußert.

"Ich kann für viele Vereine eine gute Option sein, auch kurzfristig", sagte der ehemalige PSG-Star gegenüber dem belgischen Rundfunksender "RTBF" und ergänzte: "Plan A ist es, in Dortmund zu spielen. Plan B ist, eine andere Lösung zu finden. Da ich nur noch sechs Monate Vertrag habe, ist es für den Verein schwierig, durch meinen Verkauf Geld zu verdienen. Ich habe nicht sehr viele Optionen. Ich bleibe und spiele oder ich gehe."

Schon im Sommer hatte der BVB alles daran gesetzt, einen Abnehmer für Meunier zu finden. Doch das astronomische Gehalt, das sich auf bis zu neun Millionen Euro pro Jahr belaufen soll, und seine Verletzungsanfälligkeit schreckten andere Klubs ab. Der Vertrag des Belgiers läuft im kommenden Sommer aus. Dann kann sich der Rechtsverteidiger auch eine Rückkehr in sein Heimatland vorstellen.

BVB-Star Meunier schließt Wechsel nicht aus

"Warum nicht? Mein Ziel ist es, Fußball zu spielen. Ich behalte stets ein Minimum an Ambitionen, aber der FC Brügge ist ein ehrgeiziger Verein wie die anderen Teams der belgischen Top 4. Man hat nicht immer die Wahl, dorthin zu gehen, wohin man gerne gehen würde. Man muss sehen, was auf dem Tisch liegt", so der BVB-Star.

Für eine Entscheidung sei es "noch etwas früh, da es derzeit noch nichts Konkretes gibt". "Ich bin ein wenig gezwungen, auf eine Entscheidung des Vereins zu warten. Es wird auch für sie nicht unbedingt einfach sein, eine Entscheidung zu treffen, da Julian Ryerson zwei Monate ausfällt und Ramy Bensebaïni zum Afrika-Cup fahren wird", glaubt Meunier.

Meunier wechselte 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Borussia Dortmund. Zuvor kickte der 62-malige belgische Nationalspieler beim FC Brügge.