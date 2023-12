Kurios: Bayern-Bosse wussten nichts von Ausstiegsklausel

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen und Co. wurden überrascht

Dem FC Bayern ist im Zuge der Entlassung von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Frühsommer offenbar bei der Übergabe an den/die Nachfolger ein Fehler unterlaufen. Nutznießer: Inter Mailand und Yann Sommer, der die Münchner im August nach gut einem halben Jahr schon wieder verließ - und zwar offenbar günstiger als gewollt.

Als Yann Sommer Mitte Januar beim FC Bayern für den langverletzten Manuel Neuer anheuerte, führte sein Management noch die Verhandlungen mit Hasan Salihamidzic, abgesegnet wurde der Millionen-Transfer aus Gladbach dann unter anderem von Oliver Kahn. Doch weder der Sportchef noch der Klub-Boss sind beim deutschen Fußball-Rekordmeister noch in Amt und Würden. Das Duo wurde zum Ende der letzten Saison entlassen.

Die Dienste übernahm für die zurückliegende Transferperiode der vielzitierte "Ausschuss Sport", der aus dem neuen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer, den FCB-Ikonen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sowie Trainer Thomas Tuchel bestand. Doch offenbar war das Gremium nicht bestens über die Vertragslage einiger Spieler instruiert worden.

Denn wie "Sport Bild" berichtet, soll es rund um den Transfer von Yann Sommer zu Inter Mailand im August hinter den Kulissen Ärger gegeben haben. Dem Vernehmen nach soll man sich unter den Verantwortlichen eine Ablöse im Bereich jener Summe gewünscht haben, die man zu Jahresbeginn für den Torwart auf den Tisch legt, also je nach Bericht zwischen acht und neun Millionen Euro.

Doch stattdessen wanderten lediglich 6,75 Millionen Euro aufs Konto des Rekordmeister und Sommer konnte gehen. Warum? Weil Inter die Ausstiegsklausel des Schweizers nutzte, die bei eben jener Summe lag, und die sich Sommer noch unter Salihamidzic und Kahn hatte schriftlich zusichern lassen.

FC Bayern: "Ausschuss Sport" eiskalt erwischt

Das neue Gremium hingegen wurde davon kalt erwischt, denn der "Ausschuss Sport" soll laut dem Bericht nicht umfassend darüber informiert gewesen sein, dass Sommer unter der eigentlichen preislichen Vorstellung abwandern durfte.

Mit den Mailändern führt Sommer derzeit die Tabelle der Serie A an. Seine Zeit beim FC Bayern bereut er trotz aller Schwierigkeiten nicht.

"Für mich waren es gute sechs Monate – mit der Meisterschaft am Ende. Ja, wir hatten eine herausfordernde Zeit. Ja, es gab einige Wechsel innerhalb des Klubs. Und ja, es gab Kritik an der Mannschaft und auch an mir. Aber es war eine positive Zeit, in der ich viel gelernt habe und die ich nicht missen möchte", zog Sommer in "Sport Bild" zuletzt ein durchweg positives Resümee seines Bayern-Intermezzos.