Frankfurt denkt über Ex-Stuttgarter Kalajdzic nach

IMAGO/Andrew Yates

Angeblich Thema bei Eintracht Frankfurt: Sasa Kalajdzic

Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga eine durchaus ordentliche Hinserie gespielt, in der Offensive aber gelegentlich die nötige Durchschlagskraft vermissen lassen. Deshalb sollen im Winter Verstärkungen für den Angriff her. Als Kandidat gilt neuerdings der frühere Stuttgarter Sasa Kalajdzic.

Seit dem Abgang von Randal Kolo Muani klafft bei Eintracht Frankfurt eine Lücke im Sturmzentrum. Gut möglich, dass die Hessen im Januar daher gleich mehrere Neuzugänge für die Neunerposition dazuholen.

Einer davon soll der 20 Jahre alte Nigerianer Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen sein, der laut "Bild" unmittelbar vor einer Unterschrift am Main steht.

Neun Millionen Euro sollen für den Transfer fällig werden, ein Vertrag bis 2028 ist im Gespräch. Noch am Donnerstag soll der Youngster in Frankfurt landen und den Medizincheck absolvieren.

Doch Durosinmi könnte nur einer von mehreren neuen Mittelstürmern sein: Wie die "Hessenschau" berichtet, ist auch der baumlange Österreicher Sasa Kalajdzic vom Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers eine Option für die SGE.

Eintracht Frankfurt: Kommt Kalajdzic auf Leihbasis?

In Deutschland machte sich Kalajdzic einst beim VfB Stuttgart einen Namen. 2020/2021 erzielte der Zwei-Meter-Riese im Jahr nach dem Aufstieg 16 Bundesliga-Tore, auch danach war er trotz einiger Verletzungspausen eine prägende Figur in der Offensive der Schwaben.

Kurz vor Ende der Wechselperiode 2022 zog der Nationalspieler schließlich nach England weiter, rund 18 Millionen Euro legte Wolverhampton für Kalajdzic auf den Tisch. Kurz nach seiner Ankunft erlitt er jedoch einen Kreuzbandriss, der ihn lange ausbremste.

Bis heute hat der 26-Jährige seinen Rhythmus nicht komplett wiedergefunden, ist bei den Wolves nur Edeljoker. In der aktuellen Spielzeit stehen elf Premier-League-Partien und zwei Tore zu Buche - verteilt auf nur 157 Minuten.

Kalajdzic, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, strebt im Winter nun eine Luftveränderung an. Das bestätigte sein Berater dem österreichischen Journalisten Peter Linden: "Es gibt Interessenten in der Premier League und der Bundesliga."

Dem Vernehmen nach zählt Frankfurt zu den möglichen Abnehmern, als wahrscheinlichstes Szenario gilt ein Leihgeschäft.