"Wir werden sehen": Bensebaini liebäugelt mit BVB-Abschied

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Erst im Sommer wechselte Ramy Bensebaini von Gladbach zum BVB

Erst im Sommer wechselte Ramy Bensebaini von Gladbach zu Borussia Dortmund. Dort erlebte der algerische Nationalspieler eine durchwachsene Hinrunde. Nun hat sich der BVB-Star zu seiner Zukunft geäußert und angedeutet, dass er gerne einmal für Manchester United spielen würde.

In der Hinrunde kam Ramy Bensebaini für den BVB auf 21 Pflichtspiele, in denen dem 28-Jährigen gerade einmal eine Vorlage gelang. Auch defensiv wurde der ehemalige Gladbacher den Ansprüchen zu selten gerecht. Der algerische Nationalspieler hatte durchaus seinen Anteil daran, dass die Dortmunder nach 16 Bundesliga-Partien bereits 25 Gegentore bekommen haben.

Mit seiner Anfangszeit beim Vizemeister ist der 55-fache Nationalspieler aber dennoch durchaus zufrieden, wie er der algerischen Sportzeitschrift "La Gazette du Fennec" erzählte.

"Ich habe mich bei meinem Debüt für Borussia Dortmund gut gefühlt. Es ist nicht der gleiche Druck und das gleiche Umfeld wie in Gladbach. Es gibt viel mehr Medien über den Verein und die Spieler, deshalb war es am Anfang etwas schwierig für mich, mich anzupassen", sagte der Sommer-Neuzugang und ergänzte: "Ich habe vom ersten Tag an ein gutes Verhältnis zum Trainer gehabt."

BVB: Bensebaini spricht über United-Wechsel

Es sei immer sein Ziel gewesen, sich weiterzuentwickeln und sich mit kleinen Schritten in den Spitzenfußball vorzuarbeiten, so Bensebaini weiter. Ob er den BVB verlassen wolle, um sich einem noch größeren Klub anzuschließen, ließ der Linksverteidiger offen.

"Es war schon immer mein Ziel, so weit wie möglich zu kommen, deshalb versuche ich immer, größere Vereine zu wählen als die, bei denen ich war. Solange mein Körper und meine Beine es schaffen, zu laufen, ist es mein Ziel, mich weiterzuentwickeln. Was Manchester United angeht, werden wir sehen. Ich werde langsam älter, ich bin jetzt 30 Jahre alt, aber wir werden sehen", so der Afrika-Cup-Teilnehmer.

Bereits Anfang 2022 hatten spanischen Medien über ein Interesse der Red Devils an Bensebaini berichtet. Den Traum vom Wechsel in den Old Trafford scheint der BVB-Star noch nicht vollständig aufgegeben zu haben.