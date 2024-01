Bedient sich Jürgen Klopp in Gladbach?

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Gladbach Ko Itakura (2.v.l.) soll das Interesse des FC Liverpool geweckt haben

Borussia Mönchengladbach droht ein Abgang von Ko Itakura. Zumindest haben zwei Premier-League-Klubs die Fühler nach dem Gladbach-Star ausgestreckt.

Laut Fabrizio Romano steht Itakura schon lange im Fokus des FC Liverpool rund um Teammanager Jürgen Klopp. Demnach haben die Reds bereits mehrfach Scouts nach Deutschland geschickt, um den Japaner genauer unter die Lupe zu nehmen.

Auch Tottenham Hotspur beobachte die Entwicklung des Innenverteidigers ganz genau. Gerade Trainer Ange Postecoglou sei großer Fan des 26-Jährigen und wollte den Spieler schon vor seiner Spurs-Zeit zu Celtic locken.

Itakuras Vertrag bei Borussia Mönchengladbach ist noch bis 2026 datiert. Schon im vergangenen Sommer wurde er immer wieder mit einem vorzeitigen Abschied vom Niederrhein in Verbindung gebracht.

Die SSC Neapel hat dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro für den Abwehrspieler geboten. Bei den Himmelblauen sollte er in die Fußstapfen von Kim Min-jae treten, den es bekanntlich zum FC Bayern zog.

Auch Al-Hilal aus Saudi-Arabien soll Itakura sage und schreibe zwölf Millionen Euro netto pro Jahr geboten haben. Doch der Japaner hat gleich mehrere lukrative Offerten ausgeschlagen und sich für einen Verbleib bei Gladbach entschieden.

Ausstiegsklausel bei Itakura enthüllt?

Damals hatte die "Bild" berichtet, dass die Fohlen 15 Millionen Euro für den Defensivspezialisten verlangen. Romano wartet nun mit der Information auf, dass Itakuras Ausstiegsklausel nicht im Januar gültig ist. Von dieser war bislang nichts bekannt. Wie hoch diese sein soll, verriet der "Transfer-Experte" nicht.

Itakura war in der Saison 2021/2022 von Manchester City an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Im Sommer 2022 verkaufen die Sky Blues den Nationalspieler für fünf Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach.

Seit Oktober fehlt Itakura den Gladbachern wegen einer Knöchelverletzung. Für den Asien-Cup ist er aber wohl rechtzeitig fit.