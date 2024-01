Kult-Keeper adelt "unglaublich sicheren" Neuer

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Manuel Neuer ist nach wie vor eine Säule des FC Bayern

Manuel Neuer ist zurück - das ist nichts Neues, eingedenk seines beeindruckenden Comebacks aber noch immer ein Satz mit Aussagekraft. Zumal der Torwart des FC Bayern nach seiner langen Zwangspause endlich auch wieder in der altehrwürdigen "kicker"-Rangliste auftaucht. Lob gibt's von einem einstigen Kult-Keeper der Bundesliga.

Ende Oktober stand Neuer nach einer fast einjährigen Verletzungspause wieder auf dem Platz, bestritt in der laufenden Saison schon wieder elf Pflichtspiele für den FC Bayern. Der 37-Jährige wirkte trotz seiner langen Abstinenz sofort wieder wie der Alte, verblüffte viele Experten und Unkenrufer, die stark bezweifelt hatten, dass Neuer nach seinem Unterschenkelbruch wieder Top-Level erreichen würde.

Neuer könne man "anscheinend immer 'ein- und ausschalten'", lobte der langjährige Bundesliga-Torwart Richard Golz den Kapitän der Münchner im "kicker". "Steht er auf dem Platz, verkörpert er unglaubliche Sicherheit, die auf alle ausstrahlt."

Neben seinem "stilprägenden" Torwartspiel, so der "kicker", ist es vor allem diese Präsenz, die Neuer in der Rangliste des Fachmagazins auf Anhieb wieder in die Kategorie "Internationale Klasse" katapultiert hat. Einzig BVB-Schlussmann Gregor Kobel, der eine überragende Hinserie gespielt hat, liegt in der der Torhüter-Tabelle vor Neuer.

Neuer-Comeback in Nationalmannschaft deutet sich an

Immer wahrscheinlicher wird, dass Neuer auch in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft seinen Platz wieder einnimmt und bei der Heim-EM im Sommer im DFB-Kasten steht. Neuers Rivale Marc-André ter Stegen muss derzeit infolge einer Rücken-OP pausieren. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Neuer für März bereits ein Comeback in der Nationalelf in Aussicht gestellt.

"Wenn alles so weitergeht, wie es aktuell den Anschein hat Richtung März, dann läuft es darauf hinaus", sagte Bundestrainer Nagelsmann im Dezember im "ZDF-Sportstudio". In der EM-Vorbereitung spielt Deutschland am 23. März gegen Vize-Weltmeister Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande. Sollte Neuer bei diesen Härtetests im Tor stehen, wäre dies mit Blick auf die EM ein klares Zeichen.