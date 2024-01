Ex-Tuchel-Schützling doch vor Bayern-Wechsel?

IMAGO/Greg Atkins

Trevoh Chalobah wird beim FC Bayern gehandelt

Seit Monaten geistern hartnäckige Gerüchte durch den medialen Äther, die den FC Bayern mit einer Verpflichtung von Trevoh Chalobah vom FC Chelsea in Verbindung bringen. Die neuesten Meldungen könnten unterschiedlicher allerdings kaum sein.

Während "Bild"-Reporter Heiko Niederer im Podcast "Bayern Insider" berichtet, Trevoh Chalobah spiele "aktuell keine Rolle in den Planungen" des FC Bayern, will Transfer-Experte Ekrem Konur erfahren haben, dass der deutsche Rekordmeister unlängst die Verhandlungen im Poker um den 24-jährigen Verteidiger des FC Chelsea eröffnet haben soll.

Wo die Wahrheit liegt, wird man sicher derzeit wohl nur in den Geschäftsräumen an der Säbener Straße wissen. Klar ist lediglich, dass es in den vergangenen Monaten immer wieder hieß, der FC Bayern strebe einen Chalobah-Deal an, beziehungsweise nehme Abstand von diesem.

Einigkeit besteht derweil weitestgehend darin, dass die Münchner den Engländer im Sommer auf den Zettel hatten, der "Sport Bild" zufolge ließen die Verantwortlichen des FC Bayern den Deal allerdings auf der Zielgeraden platzen.

Chalobah wäre für den FC Bayern wohl keine Soforthilfe

Transferinsider Fabrizio Romano ergänzte damals, dass das Geschäft unter anderem platzte, weil sich der Spieler und die Münchner nicht auf ein passendes Gehalt einigen konnten. Auch das unterschiedliche Ende des Sommer-Transferfensters in Deutschland und England soll eine Rolle gespielt haben.

Gegen einen neuen Anlauf im Winter dürfte allerdings vor allem der Gesundheitszustand von Chalobah sprechen. Der Verteidiger muss seit August mit Oberschenkelproblemen aussetzen und bestritt 2023/24 noch keine Partie. In der bayerischen Landeshauptstadt soll man allerdings einen Defensivakteur suchen, der auf Anhieb eine Verstärkung darstellt. Chalobah dürfte hingegen etwas Zeit benötigen, um wieder sein volles Leistungsniveau zu erreichen.