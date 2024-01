Bayern-Flirt mit Spurs-Star immer heißer

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Tottenham-Routinier Eric Dier könnte sich schon bald dem FC Bayern anschließen

Das Tauziehen mit Tottenham Hotspur um Genua-Star Radu Dragusin hat der FC Bayern offenbar verloren. Als Alternative zum rumänischen Innenverteidiger nimmt der deutsche Fußball-Rekordmeister jetzt wohl ausgerechnet einen Abwehrstar der Spurs ins Visier.

Am Mittwochmorgen musste der FC Bayern einen schweren Rückschlag auf dem Transfermarkt verkraften. Wie der italienische Transferjournalist Gianluca di Marzio berichtete, entschied sich Radu Dragusin für einen Wechsel zu Tottenham Hotspur. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger vom FC Genua galt als Wunschspieler von Bayern-Coach Thomas Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund.

Als Alternative zu Dragusin scheint der deutsche Rekordmeister ausgerechnet einen Tottenham-Spieler ausfindig gemacht zu haben. Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg am Mittwochmorgen auf X vermeldete, gelte Eric Dier jetzt als "einer der Top-Favoriten" auf einen Wechsel an die Säbener Straße.

Eine mündliche Vereinbarung hätten Klub und Spieler bereits getroffen, schrieb Plettenberg. Die Ablösesumme soll vier Millionen Euro betragen. In München soll Dier demnach einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnen. Der Deal sei indes noch nicht fix, betonte Plettenberg.

Tottenham: Macht Bayern-Wunschspieler Dragusin den Weg frei?

Dier spielt seit 2014 für die Spurs. Der 49-malige Nationalspieler Englands gehört neben Hugo Lloris und Ben Davies zu den dienstältesten Spielern der Londoner, die im vergangenen Sommer ihren Stürmerstar Harry Kane für 100 Millionen Euro zum FC Bayern ziehen ließen.

Für Tottenham kommt Dier in der laufenden Saison nur auf vier Einsätze in der Premier League. Durchaus pikant: Nach dem Wechsel von Bayern-Wunschkandidat Radu Dragusin zu den Spurs wird Tottenham dem 29-Jährigen wohl keine Steine in den Weg legen, was einen sofortigen Wechsel angeht.

Erst am Dienstag äußerte Ex-Nationalspieler Didi Hamann Zweifel daran, dass Dier den Bayern sofort weiterhelfen könne. "Wenn du sechs Monate nicht oder kaum gespielt hast, dann brauchst du zwei, drei Monate, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Er soll ihnen diese Saison helfen - und wenn er zwei, drei Monate braucht, dann ist die Saison fast vorbei", erklärte der 50-jährige TV-Experte bei "Sky".

Vom Profil her sei Dier aber "ein Spieler, den sie brauchen. Er ist kampfstark, kopfballstark, sehr diszipliniert", sagte Hamann weiter.