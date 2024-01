DFB-Gegner Ungarn schlägt EM-Quartier im Allgäu auf

AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

Am 19. Juni trifft Ungarn auf die DFB-Elf

Die ungarische Nationalmannschaft schlägt während der Fußball-EM im kommenden Sommer ihr Quartier im Allgäu auf. Wie der Verband am Freitag mitteilte, wird der Vorrundengegner der deutschen Mannschaft in Weiler im bayrisch-schwäbischen Landkreis Lindau wohnen.

Die Entscheidung für die Ortschaft mit nur knapp über 2000 Einwohnern sei auch auf Empfehlung der UEFA gefallen.

"Das Hauptaugenmerk lag aber natürlich auf der Gewährleistung reibungsloser und möglichst professioneller Vorbereitungsbedingungen", heißt es in der Erklärung.

Das Quartier möge auf den ersten Blick von den Spielorten abgelegen erscheinen, sei jedoch nur zwei Autostunden von Stuttgart entfernt, wo die Ungarn zwei ihrer drei Vorrundenpartien spielen.

In der Landeshauptstadt Baden-Württembergs trifft die ungarische Mannschaft am zweiten Spieltag der Gruppe A am 19. Juni auch auf das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. An Gruppenspieltag drei kommt es an gleicher Stelle zum Duell mit Schottland (23. Juni). Zum Auftakt spielt Ungarn in Köln gegen die Schweiz (15. Juni).