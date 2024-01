BVB-Neuzugang schwärmt: "Noch nie solche Fans gesehen"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Ian Maatsen (r.) ist der neue Linksverteidiger beim BVB

Erst am vergangenen Freitag hat Borussia Dortmund den Transfer von Ian Maatsen final klargemacht, bestätigte zum Wochenende das Leihgeschäft mit dem FC Chelsea. Einen Tag später stand der Linksverteidiger bereits in der BVB-Startelf, die beim SV Darmstadt einen glatten 3:0-Auswärtssieg einfuhr. Maatsen schaute glücklich auf seinen ersten Auftritt im schwarz-gelben Trikot zurück.

"Es war ein gutes Spiel, ein guter Start", so Maatsen gegenüber BVB-Vereinsmedien. Der niederländische U21-Nationalspieler hatte nach eigener Aussage selbst nicht damit gerechnet, in Darmstadt direkt in der Startelf der Westfalen zu stehen.

Beim Gastspiel beim Tabellenletzten wirkte er gleich über die volle Distanz mit, lief mit großer Einsatzfreude die linke Außenbahn hoch und runter. Für den FC Chelsea hatte Maatsen in der laufenden Saison zum Großteil nur auf der Ersatzbank gesessen.

"Ich habe auf diesen Moment gewartet, denn ich habe lange nicht gespielt. Hier bei meinem neuen Verein von Anfang an zu spielen, das fühlt sich richtig gut an", meinte der Linksfuß über seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz für den amtierenden Vizemeister.

BVB am kommenden Samstag in Köln zu Gast

Maatsen betonte, keine großen Anpassungsschwierigkeiten in Dortmund gehabt zu haben: "Als ich das Spielfeld betrat, fühlte ich mich, als hätte ich seit Jahren hier gespielt. Ich hatte ein gutes Gefühl, war selbstbewusst. Die Jungs haben mir sehr geholfen, frei zu sein und alle kennenzulernen."

Neben seiner neuen Mannschaft bedankte sich der 21-Jährige auch beim gewohnt lautstarken Dortmunder Anhang, der nach Darmstadt mitgereist war: "Ich habe noch nie solche Fans gesehen, wie in Dortmund", war Maatsen sichtlich beeindruckt von der Lautstärke und der schieren Anzahl der BVB-Fans.

Am kommenden Samstag tritt der Leihspieler mit dem BVB beim 1. FC Köln zum Rückrunden-Auftakt an, ehe danach am 28. Januar das erste Dortmunder Heimspiel des Jahres gegen den VfL Bochum bevorsteht.