Zwei Frauen-Pokalspiele erst im Februar

IMAGO/RHR-FOTO

Die Frauen des FC Bayern haben nun eine längere Winterpause

Der Wintereinbruch in Deutschland hat zur Verlegung der beiden noch ausstehenden Achtelfinalpartien im DFB-Pokal der Frauen geführt.

Meister Bayern München tritt nun erst am 14. Februar (19.00 Uhr) beim Regionalligisten Kickers Offenbach an, Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg spielen am 8. Februar (18.30 Uhr) gegeneinander.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch "aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen" bekannt.

Ursprünglich hätten die Begegnungen am Sonntag in Offenbach sowie am Montag in Frankfurt ausgetragen werden sollen. Das Viertelfinale ist für Anfang März terminiert.

Damit geht die Winterpause für die drei Bundesligisten weiter bis zu den nächsten Punktspielen am 27./28. Januar.