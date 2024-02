BVB-Star über besondere Rolle: "Nicht zu schade dafür"

IMAGO/Noah Wedel

Marcel Sabitzer ist Stammspieler beim BVB

Marcel Sabitzer sieht sich mit Borussia Dortmund weiter auf dem Vormarsch, will auch das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) unbedingt gewinnen. Auch persönlich sieht er sich mittlerweile voll beim BVB angekommen.

"Jetzt gerade fühle ich mich sehr gut und sehr fit, kann der Mannschaft sehr gut helfen. Es ist sehr gut für mich, dass wir gerade viel Trainingsarbeit haben und noch einmal neuen Staff dazubekommen haben. Ich fühle mich gerade sehr wohl auf dem Platz", betonte der Österreicher gegenüber BVB-Vereinsmedien.

Sabitzer, der im letzten Sommer für knapp 19 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern ins Ruhrgebiet gewechselt war, gilt im Mittelfeld unter Cheftrainer Edin Terzic als feste Größe, hat im neuen Kalenderjahr bis dato alle Spiele absolviert.

"Von Tag eins an habe ich mich hier sehr wohl gefühlt und wollte anpacken. Ich weiß, was die Ziele sind und will da natürlich mithelfen", so der 29-Jährige, der seine eigenen Stärken vor allem in seiner Vielseitigkeit und seinem Fleiß sieht.

Sabitzer warnt vor starkem Aufsteiger aus Heidenheim

"Ich arbeite gerne für die Mannschaft und laufe gerne viel. Da kann ich der Mannschaft sicherlich auch im Defensiven helfen. Ich mache auch nach vorne viel, starte tiefe Läufe. So kommen meine Kilometer zustande, weil ich mir auch nicht zu schade bin, hinten zu helfen. So habe ich mich schon immer gesehen und diese Rolle fülle ich auch hier aus", erklärte der österreichische Nationalspieler, der im Schnitt deutlich knapp elf Kilometer pro Partie für den BVB marschiert.

Für die Partie am Freitagabend hofft Sabitzer, mit seiner Mannschaft die richtigen Lehren aus dem Hinspiel gegen den 1. FC Heidenheim zu ziehen, als die Schwarz-Gelben im eigenen Stadion noch eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatten (Endstand 2:2).

"Wir dürfen die nicht unterschätzen. Wir haben es selbst gesehen: Selbst wenn du zu Hause 2:0 führst sind sie in der Lage, das aufzuholen", warnte Sabitzer vor dem Aufsteiger, der derzeit auf einem starken zehnten Tabellenplatz rangiert.