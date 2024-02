Barca-Boss verrät: Diese 13 Teams wollen in die Super League

IMAGO/Xavi Urgeles

Barca Boss Joan Laporta hat aus dem Nähkästchen geplaudert

Obwohl das Projekt auf breiter Bühne längst als gescheitert gilt, verfolgen einige namhafte Klubs in Fußball-Europa weiterhin das Ziel, eine so genannte Super League zu gründen. Der FC Barcelona ist ein starker Befürworter. Klubchef Joan Laporta hat am Freitag verraten, welche Vereine Stand heute noch dabei wären.

Der FC Barcelona und Real Madrid galten von Anfang an als zwei der stärksten Förderer der Super League, einem Konkurrenzprojekt der Champions League, bei der für die Vereine am Ende noch mehr Geld abfallen soll. Die Tür für das Projekt ist theoretisch zwar noch einen Spalt offen, wirklich erfolgsversprechend ist das Ganze aber nicht - weil sich unzählige Klubs, unter anderem der FC Bayern und der BVB, vehement dagegen ausgesprochen haben.

Barca-Boss Joan Laporta plauderte am Freitag auf einer Pressekonferenz munter drauf los und verriet dabei unter anderem, welche Vereine sich Stand heute einer Super League anschließen würden.

Barca-Boss wettert: "PSG beherrscht die UEFA"

Namentlich nannte der Barcelona-Präsident insgesamt 13 Klubs. Aus der italienischen Serie A wären demnach die beiden Mailänder Vereine AC und Inter sowie Napoli und die AS Roma dabei. Dazu laut Aussage Laportas "auch jedes andere Team in der Liga." Gleiches gilt für die spanische Liga, in der sich nur Atlético Madrid einer Teilnahme verschließen würde, meinte der Barca-Boss.

Aus der französischen Ligue 1 würde laut Laporta der Traditionsklub Olympique Marseille seine Zusage geben. PSG hingegen habe mit der aktuellen Wettbewerbsstruktur keine Probleme, "denn sie beherrschen die UEFA", wetterte er. Auch die Premier-League-Klubs verwehren sich laut Laporta aus einem einfachen Grund: "Sie haben schon ihre eigene Super League."

Laporta: Super League ab 2025/26 möglich

Weitere Vereine, die direkt in eine Super League einsteigen würden, sind laut Laporta die drei portugiesischen Giganten Benfica und Sporting aus Lissabon sowie der FC Porto. Aus den Niederlanden wären Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam und die PSV Eindhoven dabei. Und aus Belgien last but not least der RSC Anderlecht und der FC Brügge.

Auf die Frage, wie wahrscheinlich er die Einführung einer Super League halte, sagte der Barca-Boss: "Ich glaube daran, dass es sie ab der Saison 2025/26 geben kann."