Bericht: BVB buhlt um Mittelfeld-Ass von Real Madrid

IMAGO/Ruben Albarran

Brahim Díaz von Real Madrid wird wieder beim BVB gehandelt

Bedient sich Borussia Dortmund bei Real Madrid? Der BVB zeigt laut einem Medienbericht Interesse an Brahim Díaz. Ein Transfer des offensiven Mittelfeldspielers soll allerdings unwahrscheinlich sein.

Wie das spanische Portal "Defensa Central" behauptet, hat Brahim Díaz das Interesse von Borussia Dortmund geweckt. Mehr noch: Der BVB soll sogar bereits Kontakt zu Real Madrid aufgenommen haben, um eine Verpflichtung auszuloten. Der deutsche Vize-Meister ist angeblich bereit, 30 Millionen Euro für den 24-Jährigen zu bieten.

Allerdings will Real Madrid Díaz im Sommer wohl nicht ziehen lassen. Der Spanier gehörte beim jüngsten Stadtderby gegen Atlético (1:1) zu den besten Akteuren auf dem Platz, brachte die Königlichen in der ersten Halbzeit zunächst in Führung.

Brahim Díaz mit BVB und FC Bayern in Verbindung gebracht

Díaz besitzt bei Real Madrid noch ein Arbeitspapier bis 2027. Die Verantwortlichen wollen offenbar weiter auf den Nationalspieler setzen. Ein Wechsel zu Borussia Dortmund erscheint daher unwahrscheinlich.

Das Online-Sportportal "Todo Fichajes" hatte dem BVB bereits im vergangenen November "großes Interesse" an Díaz nachgesagt. Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" berichtete im Januar indes, dass sich Cheftrainer Thomas Tuchel den Kreativspieler beim FC Bayern wünscht.

Brahim Díaz blüht bei Real Madrid auf

Díaz, für den die Galaktischen im Januar 2019 rund 17 Millionen Euro an seinen Ausbildungsverein Manchester City zahlten, steht in der laufenden Spielzeit bei 26 Pflichtspieleinsätzen (sieben Treffer, drei Vorlagen) für Real Madrid.

Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zur AC Mailand blüht Díaz im Estadio Santiago Bernabéu derzeit auf. "Defensa Central" zufolge ist die Entwicklung dem BVB nicht verborgen geblieben. Die Dortmunder müssen sich auf dem Transfermarkt aber angeblich anderweitig umschauen.