Neapel-Boss enthüllt wahre Kim-Ablöse

Min-jae Kim war für den FC Bayern wohl günstiger als gedacht

Min-jae Kim wechselte im Sommer von der SSC Neapel zum FC Bayern. Nun sind neue Details über die Höhe der Ablöse enthüllt worden.

Um Kim an die Isar zu holen, hat der FC Bayern von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht. Diese lag Medienberichten zufolge bei circa 50 Millionen Euro.

Neapel-Präsident Aurelio De Laurentiis verriet nun aber, wie viel die Italiener tatsächlich vom FC Bayern kassiert haben.

"Die wahre Summe, die wir für Kim erhalten haben, beträgt 42 Millionen Euro und nicht, wie von einigen Medien berichtet, 57 Millionen Euro", wird De Laurentiis von Transfer-Experte Fabrizio Romano bei X zitiert.

Damit war Kim für die Münchner wohl deutlich günstiger als bisher angenommen.

Kim beim FC Bayern gesetzt

Nach seinem Wechsel hat sich der Südkoreaner direkt einen Stammplatz in der Innenverteidigung des deutschen Rekordmeisters erkämpft. Bislang bestritt Kim 22 Pflichtspiele für den FC Bayern, stand davon 21 Mal in der Startelf.

Seinen Start in der Bundesliga bewertete der Innenverteidiger dennoch selbstkritisch. "Mit meinem ersten halben Jahr in der Bundesliga bin ich nicht vollkommen zufrieden", gestand Kim zuletzt bei "t-online.de". Er sei sich "immer noch nicht sicher", ein Stammspieler zu sein.

Zuletzt hatte Kim Trainer Thomas Tuchel allerdings gefehlt, da er mit Südkorea am Asien-Cup teilnahm. Das von Jürgen Klinsmann trainierte Team scheiterte aber im Halbfinale an Außenseiter Jordanien.

Daher sind die Hoffnungen beim personell gebeutelten FC Bayern groß, dass der Innenverteidiger schnell wieder auf dem Platz stehen kann.

Die "Bild" will erfahren haben, dass Kim bereits am Mittwoch um 13:25 Uhr zurück nach München geflogen ist.

Am Donnerstag und Freitag, so mutmaßt die Zeitung, könnte Kim dann am Mannschaftstraining teilnehmen und natürlich auch für den Bundesliga-Gipfel zwischen dem FC Bayern und Tabellenführer Bayer Leverkusen am Samstag zur Verfügung stehen.