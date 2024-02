IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Spielt Florian Wirtz eines Tages auch im Trikot des FC Bayern?

Vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern strotzt Tabellenführer Bayer Leverkusen vor Selbstvertrauen. Klub-Legende Rüdiger Vollborn schickt im Vorfeld eine Kampfansage nach München - und stichelt wegen Florian Wirtz.

"Unsere Mannschaft wird bis zum Schluss durchziehen, darauf können sich die Bayern verlassen. Ich glaube, es bleibt bis zum letzten Spieltag spannend. Darüber freuen sich die Bayern auch. Nach dem Showdown mit Dortmund letztes Jahr war der Jubel größer, als wenn man fünf Spieltage vor Schluss zehn Punkte vorne liegt und den Titel nur noch einfahren muss", erklärte Ex-Torwart Vollborn im Interview mit "Spox".

Auf die Frage, auf wen er im Titelkampf sein Geld setzen würde, antwortete der 60-Jährige wenig überraschend: "Auf Leverkusen, da würde ich am Ende nämlich viel mehr verdienen. Wenn man bei Wettanbietern auf Bayern setzt, muss man ja - glaube ich - sogar im Falle des Meistertitels draufzahlen."

Aktuell liegt die von Xabi Alonso trainierte Werkself zwei Zähler vor dem Seriensieger aus München. Nach 30 Pflichtspielen ist Bayer immer noch ungeschlagen.

Besonders auch die Konstellation mit Josip Stanisic, der vom FC Bayern an die Leverkusener ausgeliehen wurde. Der junge Kroate kommt nach schwierigem Start immer häufiger zum Einsatz.

"Wir haben ihn als einen starken Kaderspieler geholt, auch für die Zeit während des Afrika-Cups. Diese Aufgabe hat er sehr zuverlässig erfüllt.[...] Er gibt unseren drei Stammspielern in der Dreierkette den nötigen Konkurrenzdruck, denn natürlich will sich keiner verdrängen lassen", so Vollborn.

Wirtz zum FC Bayern? "Das würde ich ihm sehr verübeln"

Den umgekehrten Weg, also von Leverkusen nach München, könnte Shootingstar Florian Wirtz eines Tages gehen - zumindest träumt der FC Bayern davon.

"Das würde ich ihm sehr verübeln. Er kann überall hingehen, aber bitte nicht zu Bayern München", stellte Vollborn mit einem Schmunzeln klar. Wirtz sei "ein super Kicker, ein Straßenfußballer vor dem Herrn".

Ihm falle "sogar überhaupt kein Leverkusener ein, der dieses Gefühl jemals so verkörpert hat wie er", schwärmte der Fanbeauftragte von Bayer.