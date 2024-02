Kahn spricht emotional über seinen Ex-Klub

IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Oliver Kahn spielte einst für den Karlsruher SC

Oliver Kahn hat beim deutschen Rekordmeister FC Bayern sowohl als Spieler als auch als späterer Top-Funktionär seine Spuren hinterlassen. Als aktiver Torhüter wurde Kahn mit den Münchnern unter anderem achtmal Deutscher Meister und gewann 2001 die Champions League, er führte den Klub außerdem in den Jahren 2021 bis 2023 als Vorstandsvorsitzender hauptverantwortlich. Seinen Durchbruch schaffte der heute 54-Jährige aber einst beim Karlsruher SC. Ein Verein, der bis heute eine große Bedeutung für Kahn hat.

Wie der einstige Weltklasse-Torhüter im Interview mit Vereinsmedien des KSC betonte, sei er noch immer an der sportlichen Entwicklung der Karlsruher interessiert: "Wenn ich mir die Ergebnisse in der Bundesliga oder der 2. Bundesliga anschaue, gucke ich immer sofort nach dem KSC", so Kahn, der zwischen 1987 und 1994 sieben Jahre lang beim KSC unter Vertrag stand.

Aktuell rangiert der einstige Erstligist auf dem neunten Platz in der 2. Bundesliga und damit im gesicherten Tabellenmittelfeld. Ob der Blick im Laufe der Saison sogar noch einmal nach oben auf die Aufstiegsplätze gerichtet werden könnte, vermochte Oliver Kahn derweil noch nicht zu prognostizieren.

"Als Außenstehender ist es immer etwas schwierig, jetzt eine dezidierte Analyse zum KSC abzugeben. Was natürlich auffällt ist, dass die Schwankungen zu groß sind", so der ehemalige Stammkeeper des KSC. Die bis dato gezeigte Inkonstanz sei nach Ansicht Kahns der Hauptgrund, dass die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner derzeit acht Punkte hinter Platz drei in der Tabelle rangiert.

Kahn spielte 128 Mal in der Bundesliga für den KSC

"Es gibt immer wieder Phasen in der Saison, in denen zu viele Spiele Unentschieden gespielt werden oder auch mal verloren gehen. Ansonsten wäre eigentlich, was den Blick nach oben anbelangt, schon einiges möglich", so der ehemalige Welttorhüter.

Insgesamt bestritt der "Titan" 128 Bundesliga-Spiele für den Karlsruher SC, ehe er im Sommer 1994 zum FC Bayern wechselte und dort eine Welt-Karriere als Torwart hinlegte.