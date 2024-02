Wolfsburg überholt FC Bayern vorerst - Sorge um Oberdorf

unknown

Alex Popp und der VfL Wolfsburg stehen vorerst an Platz eins in der Bundesliga

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben mit einem Kantersieg zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga übernommen. Allerdings musste Lena Oberdorf angeschlagen raus.

Der Vizemeister setzte sich beim abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg standesgemäß mit 9:1 (4:1) durch und schob sich mit 35 Punkten an Tabellenführer Bayern München vorbei. Die Titelverteidiger erwartet am Sonntag die SGS Essen.

Vivien Endemann, Alexandra Popp (34., 38.), Ewa Pajor (36., 71./Foulelfmeter, 79., 90.+1), Chantal Hagel (52.) und Fenna Kalma (81.) trafen beim klaren Erfolg für Wolfsburg. Nationalspielerin Lena Oberdorf stand nach der Bekanntgabe ihres Wechsels im Sommer nach München in der VfL-Startelf, musste in der Halbzeit in ihrem 100. Bundesligaspiel aber angeschlagen ausgewechselt werden.

Vanessa Haim (12.) hatte für die überforderten Gastgeberinnen zwischenzeitlich ausgeglichen.