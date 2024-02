Bayern-Insider erhebt schwere Tuchel-Vorwürfe

IMAGO/kolbert-press/Ant Palmer

Bei Tuchel und dem FC Bayern läuft es nicht

Beim FC Bayern hängt der Haussegen nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge mächtig schief. Grund sind aber nicht nur die sportlichen Rückschläge, sondern offenbar auch das Klima zwischen Mannschaft und Trainer.

Wie das Portal "The Athletic" berichtet, sind die jüngsten sportlichen Rückschläge des FC Bayern bei Weitem nicht das einzige Problem, das die Münchner zu Beginn der heißen Phase der Saison mit sich rumtragen. Mindestens genauso schwerwiegend sind demnach die atmosphärischen Störungen zwischen der Mannschaft und Thomas Tuchel.

Der Trainer habe die Referenzen einiger Spieler mehrere Male explizit infrage gestellt, schreibt "The Athletic". Ein namentlich nicht genannter Verantwortlicher des Rekordmeisters gab gegenüber dem Portal zudem einen durchaus brisanten Satz zu Protokoll und sagte: "Er hat jeden untergraben." Von wem dieser Satz stammt, schreibt "The Athletic" nicht. Angesichts der brisanten Lage im Verein sei ihm Anonymität zugesichert worden.

FC Bayern und Tuchel helfen nur Ergebnisse

Die Aussage des Bayern-Verantwortlichen überrascht allerdings nicht wirklich, denn dass es zwischen Trainer und Team nicht passt, ist seit Wochen offensichtlich. Auch Tuchel selbst gab sich in der Vergangenheit wenig Mühe, seine Unzufriedenheit mit dem Kader zu verheimlichen. Seine öffentliche Klage über eine fehlende "Holding Six" soll vor allem bei den Mittelfeldspielern im Kader auf wenig Verständnis gestoßen sein.

Offen ist, wie Tuchel und die Mannschaft ihr Verhältnis in den nächsten Wochen verbessern wollen. Am Ende kann dies nur über die richtigen Ergebnisse auf dem Platz gelingen. Davon sind die Münchner allerdings so weit entfernt, wie aktuell von der zwölften Meisterschaft in Folge. Diese müssen sie bei acht Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen schon fast schon abschreiben.