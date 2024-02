Krätzig "verschwendet keinen Gedanken" an Bayern-Rückkehr

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Frans Krätzig wurde vom FC Bayern nach Wien verliehen

Zu Monatsbeginn verließ Frans Krätzig den FC Bayern überraschend noch, obwohl das Transferfenster in Deutschland längst geschlossen war. Da in Österreich aber länger hin- und hergewechselt werden durfte, nutzte Austria Wien die Gelegenheit und lieh den Youngster aus. Bei seinem neuen Arbeitgeber ist der Linksfuß sofort voll eingeschlagen, Gedanken an eine Rückkehr macht er sich nicht.

"Grundsätzlich ist die Entscheidung relativ spät gefallen. Ich habe natürlich mit allen Entscheidungsträgern gesprochen und mir ihre Meinungen eingeholt. Das war mir schon wichtig. Wir sind auf einen gemeinsamen Nenner gekommen und dann durfte ich nach Wien abreisen", verriet Krätzig im Interview mit dem "kicker".

In seinen ersten beiden Liga-Spielen für die Austria überzeugte der 21-Jährige auf Anhieb im linken Mittelfeld. Bei seiner Premiere gegen Hartberg (3:1) lieferte er prompt einen Assist, beim folgenden 2:1 gegen Altach traf er dann sogar selbst.

Parallel dazu geriet sein Stammverein FC Bayern in eine Krise, verlor zuletzt drei Mal nacheinander und musste darüber hinaus neue personelle Rückschläge verkraften.

Dennoch hadert Krätzig nicht mit seinem Entschluss für einen vorübergehenden Abschied aus München.

"Ich habe mich zu 100 Prozent für den Schritt zur Austria entschieden und möchte mich hier beweisen. Daher wäre es blöd, nach zwei Wochen schon wieder zurückgehen zu wollen", stellte der U20-Nationalspieler klar: "Ich verschwende jetzt keinen Gedanken daran, zu den Bayern zurückgehen zu wollen."

FC Bayern: Krätzig glaubt "immer noch fest an die Meisterschaft"

In der Hinserie hatte Trainer Thomas Tuchel in immerhin sieben Pflichtspielen auf Krätzig gesetzt. Seinen Ex-Kollegen drückt er im Titelrennen mit Bayer Leverkusen weiterhin die Daumen.

"Natürlich steht man jetzt vor einer schwierigen Aufgabe, aber das war im vergangenen Jahr auch schon so. Wer den FC Bayern kennt, weiß, dass dort gar nichts abgeschrieben wird", betonte der Flügelspieler, der "immer noch fest an die Meisterschaft" glaubt.