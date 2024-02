Havertz trifft bei nächstem Arsenal-Sieg

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Kai Havertz traf für den FC Arsenal

Der FC Arsenal bleibt auch dank Kai Havertz die formstärkste Mannschaft der englischen Premier League und hält den Druck auf das Spitzenduo hoch.

Am Samstagabend gewannen die Gunners gegen Newcastle United mit 4:1 (2:0), es war der sechste Liga-Sieg in Folge, eine solche Serie hält derzeit kein anderes Team - auch nicht Spitzenreiter FC Liverpool und Verfolger Manchester City.

In der Tabelle bleibt es eng, Liverpool (60 Punkte) führt knapp vor City (59) und Arsenal (58). Havertz lief am Samstag als Mittelstürmer auf, das 2:0 (24.) erzielte er selbst aus kurzer Distanz, das 3:0 durch Bukayo Saka (65.) bereitete der Nationalspieler vor. Saka traf damit im fünften Premier-League-Spiel in Folge, für Havertz indes war es das sechste Saisontor.

Arsenal hat bislang jedes Ligaspiel im Jahr 2024 gewonnen, darunter ein 3:1 gegen Jürgen Klopps FC Liverpool. Ende März treten die Londoner noch bei Manchester City an.

Titelverteidiger City hatte am Samstagmittag seine Pflichtaufgabe mit deutlich weniger Schwung gelöst. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann beim AFC Bournemouth 1:0 (1:0). Phil Foden (24.) erzielte den Treffer des Champions-League-Siegers, nach dem Wechsel vergab Bournemouth einige gute Möglichkeiten.

Liverpool trifft am Sonntag (16.00 Uhr/DAZN) im Finale des Ligapokals in London auf den FC Chelsea. Teammanager Klopp könnte den ersten Titel mit den Reds nach seiner Abschiedsankündigung gewinnen.