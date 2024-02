Medien: Mbappé lehnt irre 700-Mio.-Offerte ab

IMAGO/ Matthieu Mirville

Kylian Mbappé kickt ab der Saison 2024/25 wohl für Real Madrid

Real Madrid hat sich im Wettbieten um PSG-Superstar Kylian Mbappé durchgesetzt und wird einen der spektakulärsten Transfers der letzten Jahre wohl schon bald verkünden. Kurz vor Toreschluss versuchte ein anderer Klub, doch noch dazwischen zu funken - mit einem Angebot, das es so noch nicht gegeben hat.

Was genau Kylian Mbappé künftig bei Real Madrid verdient und wie hoch sein Handgeld oder auch sein Anteil an den Einnahmen aus den Bild-Rechten ausfällt, kann nur spekuliert werden. Als sicher gilt: Bei anderen Klubs hätte der Franzose deutlich mehr bekommen.

Besser bezahlt worden wäre er allen voran bei Paris Saint-Germain, das ihm laut "OK Diario" insgesamt 650 Millionen Euro für fünf weitere Jahre bot. Das war dem Bericht zufolge aber immer noch nicht die beste Offerte, die dem 25-Jährigen vorlag.

Last-Minute-Angebot für Mbappé abgelehnt

Angeblich versuchte Manchester United Anfang Februar sein Glück mit einer Last-Minute-Offerte, die nochmal über dem Angebot der Pariser lag. Die Rede ist von 500 Millionen Euro für fünf Jahre plus einem Handgeld in Höhe von 200 Millionen Euro, also ein Gesamtpaket im Wert von sage und schreibe 700 Millionen Euro.

Es habe sich bei der ManUnited-Offerte um einen letzten "verzweifelten Versuch" gehandelt, den Superstar doch noch von seinem Wechsel zu Real Madrid abzubringen, schreibt "Ok Diario". Der englische Rekordmeister habe sich direkt an Mbappés Mutter und Beraterin Fayza Lamari gewandt, stieß dort jedoch nicht auf ein offenes Ohr.

Nur wenige Tage, nachdem das United-Angebot abgegeben wurde, einigte sich Mbappé endgültig mit den Königlichen. Dem Bericht zufolge hat der Superstar seinen Vertrag bereits am 13. Februar unterschrieben. Eine Behauptung, der andere Medien allerdings schon widersprachen.

Über den genauen Stand der Dinge kann demnach auch jetzt nur spekuliert werden. Klar scheint: Einer der besten Fußballer der Welt wird in der nächsten Saison das Trikot des größten Klubs der Welt tragen.