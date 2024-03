Schnelles Tuchel-Aus beim FC Bayern angedeutet

IMAGO/Markus Fischer

Verlässt den FC Bayern spätestens im Sommer: Thomas Tuchel

Beim FC Bayern herrscht weiterhin Krisenstimmung. Nach dem 2:2 in Freiburg steht der spätestens im Sommer scheidende Trainer Thomas Tuchel noch mehr unter Druck. Der langjährige Bundesliga-Manager Fredi Bobic könnte sich eine frühere Trennung vom Übungsleiter durchaus vorstellen.

"Wenn du gegen Lazio ausscheiden solltest – was ich nicht hoffe für den deutschen Fußball und auch für den FC Bayern –, dann glaube ich wird diese Ära schneller vorbei sein. Davon bin ich überzeugt. Ansonsten wird es schon sehr zäh und auch nicht schön, das bis zum Sommer durchzuhalten", prophezeite der 52-Jährige vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League im Interview mit "ran".

Das Hinspiel hatten Tuchels Schützlinge in Rom mit 0:1 verloren, ein Sieg beim Wiedersehen in der Allianz Arena ist folglich Pflicht.

Bobic sieht ein großes Problem in den zahlreichen Bayern-Interna, die regelmäßig in die Presse gelangen: "Es kommt einfach zu viel raus, es wird ja auch viel geschrieben und berichtet. Das ist erstmal gar nicht gut. Für die Mannschaft nicht gut, für die Medien natürlich super."

In den vergangenen Wochen und Monaten waren ständig neue Informationen zum Binnenklima in der Bayern-Kabine an die Öffentlichkeit gelangt.

FC Bayern: Gehorchen die Spieler Tuchel nicht?

Mit der vielzitierten Behauptung, dass die Mannschaft gegen Tuchel spiele, kann Bobic derweil wenig anfangen.

"Aus meiner Sicht ist das Quatsch, diese Legende, man spielt gegen den Trainer", stellte der Ex-Nationalspieler klar: "Es ist keine positive Energie da, kein Zusammenhalt in den Situationen. Jeder spielt so ein bisschen sein Ding und hat seine eigenen Probleme, die er mit sich herumschleppt."

Zuletzt habe sich herauskristallisiert, dass "keine Führung in der Mannschaft übernommen wird – auch auf dem Platz", verdeutlichte Bobic. Zudem würden die Münchner Stars oftmals "nicht das machen, was der Trainer eigentlich möchte".

Sein Fazit: "Erstaunlich, muss man sagen, weil eigentlich wollen sie ja auch Erfolg haben."