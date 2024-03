Desaster-Wochen für Ex-Superstars des FC Bayern

imago sportfotodienst

Dante und Jérôme Boateng (r.) spielten gemeinsam für den FC Bayern

Viele Gesichter aus dem deutschen Fußball spielen inzwischen weitgehend unbeachtet von den Medien im Ausland. Heute im sport.de-Rampenlicht: zwei ehemalige Superstars des FC Bayern.

Jérôme Boateng ist neunmaliger Deutscher Meister, zweimaliger Champions-League-Sieger, Deutschlands Fußballer des Jahres 2016 und Weltmeister 2014. Jérôme Boateng ist allerdings auch meilenweit davon entfernt, seiner beeindruckenden Fußball-Vita weitere Erfolge hinzuzufügen.

2021 kehrte Boateng dem FC Bayern, mit dem er Titel um Titel gewann, den Rücken, wurde bei nahezu jedem Topklub gehandelt - und landete schließlich beim französischen Erstligisten Olympique Lyon. Dort stellte sich schnell heraus, dass der Verteidiger nicht der erhoffte Heilsbringer ist, der den Verein wieder ins große Rampenlicht rückt.

Statt mit sportlichen Heldentaten sorgte Boateng fortan auf unrühmliche Weise für Schlagzeilen. Der Routinier wurde vorgeworfen, seine Ex-Freundin körperlich angegangen und beleidigt zu haben. Geklärt ist das Verfahren nach wie vor nicht. Im September 2023 wurden bestehende Urteile zuletzt aufgrund von Verfahrensfehlern aufgehoben, ein komplett neuer Prozess wurde anberaumt. Der Termin steht noch nicht fest.

Besagte Vorwürfe sollen auch die Klubsuche erschwert haben, die für Boateng nach seiner Trennung von Lyon im Sommer 2023 wieder auf dem Programm stand. Unter anderem wird gemutmaßt, dass eine Kurzzeit-Rückkehr zum FC Bayern auch am schwebenden Prozess scheiterte.

Neustart im Tabellenkeller der Serie A

Letztlich landete Boateng Anfang Februar 2024 beim italienischen Erstligisten US Salernitana. Statt Titeljagd heißt es seitdem Kampf um den Klassenerhalt.

Und besagter gestaltet sich trotz des prominenten Neuzugangs beinahe aussichtslos. Zumal ein womöglich erhoffter Boateng-Effekt ausblieb. Beim Debüt des 35-Jährigen ackerte man sich gegen den FC Turin zwar noch zu einem 0:0, gegen Kellerkonkurrent FC Empoli, Tabellenführer Inter und Mittelfeldklub Monza war dann aber erneut nichts zu holen.

Ein kurzes Aufbäumen folgte beim 1:1 gegen Udinese Calcio, verpuffte am vergangenen Wochenende bei Cagliari Calcio (2:4) jedoch rasch wieder.

Boateng, der zuvor zumindest regelmäßig Kurzeinsätze sammelte, war bei den beiden letzten Partien allerdings schon nicht mehr mit an Bord. Eine nicht näher definierte Verletzung setzt den deutschen Ex-Nationalspieler außer Gefecht.

Ex-Star des FC Bayern im freien Fall

Einen seiner größten Erfolge feierte Boateng übrigens am 25. Mai 2013, als der FC Bayern Borussia Dortmund in einem reindeutschen Champions-League-Endspiel mit 2:1 in die Knie zwang. An der Seite Boatengs verteidigte damals der fünf Jahre ältere Dante, der wie Boateng immer noch aktiv ist.

Der Brasilianer schnürt schon seit 2016 die Fußball-Schuhe für OGC Nizza in der französischen Ligue 1, ist inzwischen 40-jährig Kapitän des Klubs, blickt schon auf 273 Pflichtspiele für seine Farben und ist nach wie vor Stammkraft.

Das ändert allerdings nichts daran, dass man an der Côte d'Azur derzeit Gefahr läuft eine herausragende Hinrunde im Meer zu versenken.

Nachdem Dante und Co. in der Hinrunde lediglich zwei Ligaspiele verloren und zeitweise sogar die Tabelle anführten, folgte 2024 das böse Erwachen. Von acht Spielen gewann man nur eines, musste sich aber fünfmal geschlagen geben.

Die bittere Folge: Nizza ist inzwischen auf Platz sechs abgestürzt, die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb ist deutlich in Gefahr.