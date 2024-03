Tuchel-Zukunft: Erste Option vom Tisch?

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Thomas Tuchel sucht nach seinem Aus beim FC Bayern einen neuen Job

Beim FC Bayern ist für Thomas Tuchel nach der Saison 2023/24 Schluss. Wo es den 50-Jährigen danach hinzieht, ist noch nicht klar. Türen sollen ihm einige offen stehen. Bei einem bereits gehandelten Klub spielt sein Name aber wohl doch keine Rolle.

Mögliche Anlaufstationen von Thomas Tuchel wurden in den letzten Wochen einige genannt. Der FC Barcelona spielt in der Gerüchteküche eine Rolle, auch der FC Liverpool, Manchester United und der FC Chelsea wurden genannt. Zumindest die Spur zu den Blues aus London ist aber offenbar eiskalt.

Wie "Transferexperte" Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing" erklärte, sei an einer Rückkehr Tuchels an die Stamford Bridge derzeit nichts dran. Er habe dahingehend "nichts Konkretes" gehört und wolle auch nicht zu sehr spekulieren, schrieb der Journalist.

Tuchel-Rückkehr zum FC Chelsea "nicht einfach"

Was er jedoch sagen könne, ist, dass die Trennung von Tuchel und Chelsea im Jahr 2022 keine einfache war. "Deswegen scheint es so, als ob eine Rückkehr ebenfalls nicht einfach werden würde", mutmaßte Romano, dass der damalige Zwist zwischen Tuchel und Chelsea-Boss Todd Boehly nachhaltige Spuren hinterlassen hat, die nicht so einfach wegzudiskutieren sind.

In seinen Augen sind die Trainer-Gerüchte um den FC Chelsea im Moment sowieso hinfällig, ergänzte der Journalist, denn: "Chelseas Plan ist es aktuell, an Mauricio Pochettino festzuhalten und die Situation am Ende der Saison zu beurteilen."

Bleibt Pochettino Chelsea-Trainer?

Wie die Entscheidung in der Blues-Chefetage im Sommer ausfallen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Fakt ist, dass der FC Chelsea in dieser Saison weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Nach dem 28. Spieltagen rangieren die Londoner (27 Spiele) nur auf Platz elf der Premier-League-Tabelle.

Die erste von "nur" noch zwei verbliebenen Titel-Chancen verspielte das Team Ende Februar im Ligapokal-Finale, als man sich dem FC Liverpool mit 0:1 geschlagen geben musste. Im FA-Cup ist der CFC dagegen noch mit von der Partie. Hier wartet am Wochenende das Viertelfinale gegen Leicester auf die Elf von Pochettino.