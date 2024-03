Hamann schwärmt von BVB-Coach Terzic

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann lobt den BVB

Borussia Dortmund steht erstmals seit 2021 wieder im Viertelfinale der Champions League. Anlass für Dietmar Hamann, BVB-Cheftrainer Edin Terzic ein Kompliment auszusprechen.

"An Edin Terzic imponiert mir, dass er eine unheimliche Ruhe ausstrahlt", schwärmte Hamann in seiner "Sky"-Kolumne: "Er stellt sich immer vor seine Mannschaft und schützt sie. Ich hoffe, dass die Spieler das zu schätzen wissen."

Der TV-Experte erinnerte in diesem Zusammenhang an das dramatische Titelrennen in der letzten Bundesliga-Saison. Der BVB gab durch einen Patzer gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) am 34. Spieltag die schon sicher geglaubte Meisterschaft doch noch aus den Händen.

"Sie haben die verpasste Meisterschaft besser verkraftet, als ich gedacht hätte, und daran hat Terzic einen sehr großen Anteil", urteilte Hamann.

Die Westfalen qualifizierten sich am Mittwochabend durch einen 2:0-Erfolg gegen die PSV Eindhoven für das Viertelfinale der Champions League. Das erste Aufeinandertreffen hatte 1:1 geendet.

"Egal, auf welchen Gegner die Dortmunder im Viertelfinale treffen, sie werden nicht als Favorit ins Spiel gehen - aber auch nicht ohne Chancen", gab Hamann eine Einschätzung und meinte: "Für den BVB würde ich mir Barcelona wünschen. Gegen Barca oder auch gegen Atlético Madrid räume ich ihnen die besten Chancen ein."

Hamann: BVB "zu schlecht weggekommen"

Der BVB sei in den vergangenen Wochen "zu schlecht weggekommen". "Sie haben nach der Winterpause nur ein Spiel verloren und hatten nach der Hinrunde drei Punkte Rückstand auf Leipzig. Eine Niederlage wie die gegen Hoffenheim passiert halt mal. Sie haben zuletzt zwei sehr wichtige Spiele gewonnen, aber gefühlt geht in Dortmund die Welt unter", so Hamann.

Er wisse nicht, "wo diese Stimmung herkommt, denn wenn man sich die Zahlen anschaut, stehen sie in der Bundesliga jetzt einen Punkt vor Leipzig und in der Champions League unter den besten acht Teams", schrieb der Vize-Weltmeister von 2002 in seiner Kolumne weiter.