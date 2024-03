BVB-Stars zur EM? Matthäus sieht "wenig Chancen"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Marco Reus (l.) und Mats Hummels gehören beim BVB nicht mehr zu den absoluten Stammspielern

Von Borussia Dortmund steht mit Niclas Füllkrug gerade einmal ein Profi im DFB-Aufgebot von Julian Nagelsmann. Insbesondere die Nicht-Nominierung von Mats Hummels sorgt für Diskussionen, in die sich nun auch Lothar Matthäus eingeschaltet hat. Der Ex-Profi sieht für gleich zwei BVB-Stars nur noch geringe Hoffnungen auf eine EM-Nominierung.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete für die Testspiele in Frankreich am 23. März und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande auf einen BVB-Block. Während Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Marco Reus die Partien von dem Sofa aus verfolgen müssen, ist mit Niclas Füllkrug nur ein Spieler der Westfalen im DFB-Aufgebot vertreten.

Besonders die Nicht-Nominierung von Hummels sorgte für Gesprächsstoff. "Mats Hummels müsste, wenn er mitgenommen würde, eigentlich spielen. Genau wie auch Marco Reus", ordnete Lothar Mätthaus den Verzicht auf die Routiniers für "Sky" ein. Dabei verglich der Weltmeister von 1990 die Situation der BVB-Stars mit der von Thomas Müller.

Matthäus traut BVB-Stars die Backup-Rolle nicht zu

"Thomas Müller kann die Rolle des Backups anders interpretieren, Nagelsmann vertraut auf ihn. Nagelsmann sieht das Besondere in Thomas, was er bei Marco und Mats vielleicht nicht sieht, wenn sie eingewechselt werden", gab der TV-Experte zu Protokoll: "Auch wenn Müller nicht spielt, ist er ganz sicher keiner, der negativ ist. Bei Mats hat man zuletzt gehört, dass das Verhältnis zu Edin Terzic angespannt sein soll."

Zuletzt musste Hummels mehrfach bei den Westfalen auf der Bank Platz nehmen. Seinen Posten in der Anfangself hat der Weltmeister von 2014 eingebüßt. Das Verhältnis des 35-Jährigen zum BVB-Trainer soll laut "Bild" auch deshalb "unterkühlt" sein. Eine solche Situation wolle Nagelsmann bei der EM unbedingt verhindern, glaubt Matthäus.

"Nagelsmann will nicht das Risiko eingehen, dass negative Energie in die Mannschaft kommt. Ich sehe für Reus und Hummels wenig Chancen, noch auf den EM-Zug aufzuspringen", so das Fazit des "Sky"-Experten.