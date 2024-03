Gündogan packt über sein Verhältnis zu Kroos aus

EIBNER/Harry Langer

Ilkay Gündogan (l.) und Toni Kroos sollen es fortan im Mittelfeld der Nationalmannschaft richten

Allzu viele Spiele haben Ilkay Gündogan und Toni Kroos in der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den letzten 13 Jahren noch nicht nebeneinander bestritten. Häufig hieß es in den Jahren vor dem Kroos-Rücktritt 2021: "Kroos oder Gündogan" statt "Kroos und Gündogan". Jetzt erklärte Letztgenannter, warum bei der bevorstehenden Heim-EM im Sommer nun alles anders werden könnte.

Für die Europameisterschaft im eigenen Land hatte Toni Kroos bekanntermaßen den Rücktritt vom Rücktritt erklärt und will fortan wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen.

Bei den bevorstehenden Testspielen gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) geht es dann darum, die beiden erfolgreichsten deutschen zentralen Mittelfeldspieler der letzten zehn Jahre zusammenzubringen.

Für DFB-Kapitän Gündogan kein Problem, wie er im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" erläuterte. "Ich habe das positiv aufgenommen, weil Toni nach wie vor auf dem höchstmöglichen Niveau spielt", verriet der 33-Jährige, wie er auf die Nachricht von Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert habe, dass er den Real-Star zurück in die Nationalmannschaft holen wolle.

Nachdem ihn Nagelsmann angerufen habe, um die Personalfrage mit seinem Spielführer zu besprechen, habe Gündogan nach eigener Aussage sehr angetan reagiert: "Ich habe ihm sofort gesagt, dass ich damit total einverstanden bin und noch nie ein Problem mit Toni hatte. Sondern, dass wir uns im Gegenteil sehr schätzen und gut verstehen."

Der Mittelfeldmann des FC Barcelona betonte, dass "alles in Ordnung" zwischen Toni Kroos und ihm sei, sich beide nun mit einer gewissen Jetzt-erst-recht-Haltung auf die Heim-EM in Deutschland freuen.

Gündogan berichtet von "klarer Absprache" mit Nagelsmann

"Ich weiß nicht, was der Bundestrainer mit Toni besprochen hat, aber die klare Absprache zwischen Julian und mir ist, dass ich auf einer offensiveren Position spielen werde. Ich glaube, dass uns das auch zugutekommt, um mit meiner Hilfe das extreme Potenzial unserer jungen Spieler [...] einzusetzen. Wir wollen den Kritikern beweisen, dass Toni und ich zusammenpassen und dem deutschen Spiel unseren Stempel aufdrücken können", so der langjährige ManCity-Spieler.

Für die Europameisterschaft insgesamt traut er dem DFB-Team weiterhin viel zu, auch wenn das Länderspieljahr 2023 mit den desaströsen Leistungen gegen die Türkei und Österreich großen Anlass zur Sorge gab.

Selbst wenn Kroos und Gündogan auf sehr ähnlichen Positionen im eher defensiveren Mittelfeld eingesetzt würde, wäre das für den DFB-Captain kein allzu großes Problem, wie er ausführte: "Ich glaube, Toni und ich sind intelligent genug zu erkennen, wann welcher Spielstil nötig ist. [...] Wir haben beide schon einiges gewonnen in unseren Karrieren, und ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Verantwortung gut umgehen werden."