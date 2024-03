Bayern weiter heiß auf S04-Flop?

IMAGO/Jonathan Moscrop

Jean-Clair Todibo könnte es im Sommer zum FC Bayern ziehen

Obwohl Winterneuzugang Eric Dier einen starken Start hingelegt hat, beschäftigt sich der FC Bayern offenbar mit neuen Optionen für die Innenverteidigung. Ein ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 steht in München angeblich weiterhin weit oben auf der Liste. Der Rekordmeister müsste aber tief in die Tasche greifen.

Wie Transfer-Insider Ekrem Konur berichtet, liebäugeln die Verantwortlichen an der Isar noch immer mit einer Verpflichtung von Abwehrspieler Jean-Clair Todibo. Der Defensiv-Spezialist von OGC Nizza wird bereits seit Monaten mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Schon im Winter galt der französische Nationalspieler als heißer Kandidat.

Der Erstligist aus Frankreich fordert allerdings mindestens 50 Millionen Euro für den Abwehrchef. Neben den Münchnern sind laut Ekrem Konur auch PSG, der FC Chelsea, Manchester United, Liverpool und der FC Arsenal interessiert.

Bislang wartet Nizza aber trotz des breiten Interesses vergeblich auf ein erstes Angebot.

In der Spielzeit 2019/20 verbrachte Todibo die Rückrunde einst auf Leihbasis beim FC Schalke 04. Doch der damals noch beim FC Barcelona unter Vertrag stehende Verteidiger war den Erwartungen in einem schwierigen Umfeld bei S04 nicht gewachsen.

In Nizza hat der 24-Jährige inzwischen Fuß gefasst und sich zu einem Top-Abwehrspieler entwickelt. In der laufenden Saison stand er für den Klub von der Côte d'Azur in 21 Ligaspielen auf dem Rasen und durfte zuletzt sogar die Kapitänsbinde tragen. Meist spielt er in der Ligue 1 an der Seite des Ex-Bayern-Stars Dante.

Neben seinen defensiven Fähigkeiten glänzte Todibo in Frankreich zuletzt vor allem durch seine Fähigkeiten mit Ball. Bei Nizza ist der zweifache Nationalspieler enorm wichtig im Spielaufbau. Im Schnitt bringt er in der laufenden Spielzeit 78 Pässe pro 90 Minuten an - bei einer Passquote von 90 Prozent. Für den FC Bayern ein durchaus interessantes Profil.