Nach 993 Tagen: Kroos ist wieder da

unknown

Kroos bei seiner Ankunft in Neu-Isenburg

Toni Kroos ist wieder da. 993 Tage nach seinem 106. und bislang letzten Länderspiel ist der Weltmeister von 2014 am Montag in den Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Kroos wurde am Mittag mit den drei anderen Spanien-Legionären - Kapitän Ilkay Gündogan, Marc-Andre ter Stegen (beide FC Barcelona) und sein Klubkollege Antonio Rüdiger von Real Madrid - in einem schwarzen Kleinbus vorgefahren. Nach seiner Ankunft am Teamquartier in Neu-Isenburg bei Frankfurt, wo er der mit Abstand begehrteste Spieler war, schrieb er geduldig Autogramme für die rund drei Dutzend Fans und stand für Selfies bereit.

In der Auswahl von Julian Nagelsmann ist dem 34-Jährigen sofort wieder die Rolle als Mittelfeld-Chef zugedacht. "Toni ist nicht der alleinige Heilsbringer", sagte der Bundestrainer, doch der Routinier könne "ein genialer Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive sein. Wer noch von Querpass-Toni schreibt, der hat keine Ahnung vom Fußball."

Zuletzt war Kroos bei der EM 2021 mit dem Achtelfinal-Aus gegen England (0:2) für Deutschland aktiv. "Er hätte auch im Sommer am Meer liegen können", sagte Nagelsmann, das Comeback zur Heim-EM rechne er ihm "hoch an".

Seine zweite Länderspielkarriere wird Kroos am Samstag (21:00 Uhr/RTL) in Lyon gegen Vize-Weltmeister Frankreich starten.