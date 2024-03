Die wichtigsten Infos zur Baller League

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Innovatives Format: Die Baller League ist seit Januar 2024 am Start

Die Baller League, das unter anderem von Mats Hummels uns Lukas Podolski gegründete Hallenfußball-Event, ist zurzeit in aller Munde. sport.de hat die wichtigsten Infos zu Modus, Regeln, TV-Übertragung den teilnehmenden Teams und Co. zusammengestellt.

Time to ball – eine neue Ära des Fußballs: Mit diesen Worten kündigt sich die Baller League auf ihrer Homepage an: "Der Fußball steht im Vordergrund und wird von hochklassigem Entertainment unterstützt – nicht andersrum."

Worum es sich bei der Baller League genau handelt, erfahrt ihr hier!

Baller League: Was ist das?

Bei der Baller League handelt es sich um eine deutsche Hallenfußball-Liga. Sie besteht aus zwölf Mannschaften und wurde Ende 2023 ins Leben gerufen – unter anderem von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski und BVB-Verteidiger Mats Hummels, die als Liga-Präsidenten fungieren. Im Januar 2024 fiel der offizielle Startschuss.

Zahlreiche Ex-Fußballer wie Max Kruse oder Hans Sarpei, aber auch aktive Profis wie Christoph Kramer, Jule Brand oder Alisha Lehmann beteiligen sich als Manager der Teams. Aber auch Rapper Kontra K, Comedian Felix Lobrecht und Streamer wie MontanaBlack oder HandOfBlood bringen sich als Manager ein.

Baller League: Der Modus

Gespielt wird zunächst im Ligamodus. Insgesamt gibt es elf Spieltage. Die sogenannten Gamedays finden immer montags in der Motorworld Köln statt.

Die besten vier Mannschaften spielen am Montag, 8. April, in einem Final Four im PSD Bank Dome in Düsseldorf um die erste Baller-League-Meisterschaft.

Baller League: Die Mannschaften

Die folgenden zwölf Teams nehmen an der Baller-League-Saison 2024 teil:

Streets United (Manager: Lukas Podolski und Alisha Lehmann)

Las Ligas Ladies (Manager: Jule Brand und Selina Cerci)

Käfigtiger (Manager: Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar)

Protatos (Manager: Lars Holzschneider und Lukas Kutting)

VFR Zimbos (Manager: GamerBrother und Tisi Schubech)

Golden XI (Manager: Ana Maria Markovic und Christoph Kramer)

Hardstuck Royale (Manager: Trymacs)

Beton Berlin (Manager: Felix Lobrecht und Kontra K)

Gönrgy Allstars (Manager: MontanaBlack und Sascha Hellinger)

Calcio Berlin (Manager: Calcio Berlin)

Hollywood United (Manager: Max Kruse und Jens Knossalla)

Eintracht Spandau (Manager: Hans Sarpei und HandOfBlood)

Baller League: Die Regeln

Jede der zwölf Mannschaften besteht aus elf Spielern.

Jeweils neun Spieler wurden vor Saisonbeginn im Januar von den Teams gedraftet. Unter anderem hatten sich mehr als 16.000 Amateurfußballer beworben.

Zwei weitere Teamplätze darf jede Mannschaft vor jedem Spieltag per Wildcard vergeben – zum Beispiel an Ex-Profis. Bisher waren unter anderem Max Kruse, Ailton, Bastian Oczipka, Moritz Leitner, Mehmet Ekici oder Daniel Caligiuri am Start.

Gespielt wird 6 gegen 6 auf Kleinfeld. Die Spieldauer beträgt 2 x 15 Minuten.

Bande und Videobeweis gibt es nicht, dafür aber Abseits und Seitenaus. Fernschüsse sind erlaubt. Außerdem gilt: drei Ecken, ein Penalty.

Von "herkömmlichen" Hallenfußball unterscheidet sich die Baller League vor allem durch Regeländerungen, die in den letzten drei Minuten jeder Halbzeit eintreten. Pro Spieltag sind jeweils drei der folgenden Regeländerungen verfügbar, die über ein virtuelles Glückrad ermittelt werden.

Mögliche Regeländerungen am Ende der zweiten Halbzeit ("Gamechanger"):

One Touch: nur noch ein Ballkontakt in der gegnerischen Hälfte

3Play: Nur noch drei Spieler pro Team

Volley: Tore dürfen nur noch volley erzielt werden

PlusOne: 1 gegen 1 plus Torwart; nach jedem Tor dürfen beide Teams einen zusätzlichen Spieler einwechseln

Onside: Abseits wird aufgehoben

Mögliche Regeländerungen am Ende der zweiten Halbzeit ("Galaxy Minutes"):

1-on-1: Nur noch ein Spieler pro Team. Der angreifende Spieler muss aus seiner Hälfte oder dem Mittelkreis versuchen, innerhalb von 15 Sekunden ein Tor zu erzielen. Nach jedem Abschluss wechseln die Rollen.

Shot Clock: Zeitbegrenzung für Torschüsse

Fast Forward: Angreifende Teams dürfen nach Betreten der gegnerischen Hälfte nicht mehr zurück in die eigene Hälfte

Fairplay: Jedes Foulspiel wird mit einem Feldverweis geahndet

Baller League: TV-Übertragung und Stream