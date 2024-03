Basler kritisiert zwei Nagelsmann-Entscheidungen

IMAGO/Jürgen Kessler

Bundestrainer Nagelsmann (Foto) wurde von Basler kritisiert

Nachdem Julian Nagelsmann mit einigen aufsehenerregenden Kader-Nominierungen für das anstehende Länderspieldoppelpack überraschte, hat sich nun TV-Experte Mario Basler zu Wort gemeldet und den neuen Kurs des Bundestrainers weitestgehend befürwortet. An zwei Nagelsmann-Entscheidungen übte Basler jedoch auch intensiv Kritik, darunter die T-Frage.

Gleich vier Torhüter hat Julian Nagelsmann für die beiden kommenden Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März, beide im sport.de-Live-Ticker) nominiert. Namentlich sind das Manuel Neuer, der Stammkeeper bei der Heim-EM sein soll, Herausforderer Marc-André ter Stegen sowie die beiden Ersatzmänner Oliver Baumann und Bernd Leno. Von Frankfurts Kevin Trapp, vom "kicker" in der Winterrangliste noch als "einer der solidesten Torhüter" in die "Nationale Klasse" eingeordnet, und zuletzt eigentlich immer dabei, fehlte jede Spur.

"Die Personale Trapp habe ich jetzt gar nicht verstanden. Baumann, ja, der seit Jahren in Hoffenheim immer konstant gute Leistungen bringt, habe ich verstanden. Aber ich habe nicht verstanden, dass man einen Trapp dafür zu Hause lässt für einen Leno, der ist vier Kilometer hinter Trapp", ärgerte sich Basler in seinem Podcast "Basler ballert" über die Nominierung des Fulham-Keepers.

"Leno ist kein Torhüter, der auf sich aufmerksam gemacht hat die letzten Jahre. Ich würde jetzt einmal sagen, Kevin Trapp wird dabei sein. Das würde mich überraschen, wenn er nicht mit ter Stegen, Neuer und Trapp zur Euro fährt", setzte Basler mit Blick auf in knapp drei Monaten beginnende EM hinzu.

Neben Nagelsmanns Entscheidungen in der T-Frage gefiel Basler auch nicht, dass die Wahl des Bundestrainers auf Bayern-Newcomer Aleksandar Pavlovic fiel.

Gegenüber dem nicht berücksichtigen Leon Goretzka sei die Nominierung des 19-Jährigen "ungerecht", polterte Basler.

Basler: Pavlovic-Nominierung "ungerecht"

"Ich fand es eine sehr schwere Entscheidung, Pavlovic jetzt einfach mitzunehmen, um ihm zu zeigen, dass man auf ihn für die Zukunft baut, dass er kein serbischer Nationalspieler wird. Das finde ich sehr ungerecht gegenüber anderen Spielern", so der TV-Experte.

Als taktisches Mittel, damit sich Pavlovic, der auch vom Fußballverband Serbiens umworben wird, langfristig für das DFB-Team entscheide, sei das Ganze ungeeignet. "Man hat dem einen weh getan, um dem anderen natürlich eine Freude zu machen, der aber noch nicht entschieden hat, ob er nicht doch für Serbien spielen will", sagte er.

Zumal Pavlovic aus Baslers Sicht ohnehin nicht mit zur EM fahren wird. "Das wäre die größte Überraschung, wenn das so wäre", analysierte der 55-Jährige. Die Nationalmannschaft habe ohnehin "ein Überangebot im Mittelfeld", da sei für den Bayern-Youngster kein Platz.