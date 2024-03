Bayer Leverkusen vor spektakulärem Transfer?

IMAGO/Photo Sport Pics

Paulo Dybala (r.) wird bei Bayer Leverkusen gehandelt

Während Bayer Leverkusen der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte immer näher kommt laufen im Hintergrund bereits die Transferplanungen für die kommende Saison. Dabei soll die Werkself einen echten Superstar ins Visier genommen haben.

Wie die Zeitung "Il Messaggero" berichtet, steht Paulo Dybala von der AS Rom bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel. Demnach haben sich die Verantwortlichen des derzeitigen Bundesliga-Tabellenführers nach dem argentinischen Angreifer erkundigt.

Auch Aston Villa sowie wie weitere namentlich nicht genannte Klubs aus der Bundesliga und aus der Premier League sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Schon im Januar hat Dybala wohl das Interesse von anderen Klubs geweckt. Der 30-Jährige soll bei Atlético Madrid und Vereinen aus Saudi-Arabien auf dem Zettel gestanden haben.

Dybalas Vertrag bei der AS Rom ist nur noch bis 2025 datiert. Dass die Italiener in ein letztes Vertragsjahr gehen, ist unwahrscheinlich. Sollte der Weltmeister seinen Vertrag nicht verlängern, stünde im Sommer also ein Abschied an. Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit hat es dem Bericht zufolge noch nicht gegeben.

Über die Höhe einer möglichen Ablöse gibt es bislang keine Informationen.

In der aktuellen Saison erzielte der frühere Juve-Star zwölf Treffer in 20 Serie-A-Spielen. Hinzu kommen sieben Assists. Damit ist der Offensivspieler der drittbeste Torjäger im italienischen Oberhaus.

AS Rom in der Serie A nur im Mittelfeld

Dybala war im Sommer 2022 ablösefrei von Juventus Turin zur Roma gewechselt. Mit der Alten Dame war Dybala fünf Mal italienischer Meister geworden und hatte sich vier Mal zum Pokalsieger gekrönt.

Den größten sportlichen Erfolg seiner Karriere feierte der Argentinier allerdings im Winter 2022 mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft.

Mit der AS Rom liegt Dybala derzeit nur auf einem enttäuschen fünften Platz der Serie A. Der Rückstand auf den enteilten Tabellenführer Inter beträgt bereits 25 Punkte.